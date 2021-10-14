宏碁推出两款显示器、一款激光投影仪：最高 300Hz，2999-29999 元

IT之家 10 月 14 日消息，宏碁于 10 月 13 日推出了多款显示设备新品，包含 Acer L811 激光投影仪、Nitro XV272U KF 电竞显示器以及 Acer CB273U 显示器。这几款新品将于 2021 年在中国和其它地区发售，售价 2999 元至 29999 元。

宏碁全新的 Acer L811 激光投影仪（激光电视）是一款超短焦投影仪，支持 4K 分辨率，兼容 HDR10。这款产品可以在 31.2cm 的距离，投射出 120 英寸的画面，节约了空间。投影仪由于采用激光光源，因此支持最高 3000 流明的亮度，2,000,000:1 的对比度，但是需要结合专用抗光幕使用。

Acer L811 支持 LumiSense 技术，可以逐帧分析内容，然后动态调整图像亮度，提高效果。不仅如此，投影仪还支持 3D 格式投影，最高刷新率 144Hz。投影仪的激光光源寿命高达 30000 小时，同时支持 7×24 小时不间断投影，有着良好的可靠性。

功能方面，投影仪搭载智能系统，预装应用市场，用户可以自行安装各种流媒体 App，同时支持投屏功能。产品内置 10W 扬声器，具有 Acer TrueHarmony 音效。IT之家了解到，产品还具有 IP6X 防尘认证，可以抵抗固体颗粒物，即使在户外条件也能够可靠运行。

这款产品售价 29999 元，将于 11 月在国内发售。

宏碁 Nitro XV272U KF 显示器采用 27 英寸面板，具有 2K 分辨率，300Hz 刷新率。产品支持 AMD FreeSync Premium 技术，同时响应时间低至 0.5ms，防止模糊，特别适用于 FPS 电竞游戏。这款显示器支持 Acer Black Boost 技术，能够提高画面阴影场景的亮度，有助于玩家更快发现敌人。

这款产品具有 HDR 600 认证，覆盖 90% DCI-P3 色域，色彩精度高达 Delta E<1。产品使用 Agile-Splendor IPS 面板，提供高可视角度，保证了鲜艳的色彩。显示器具有 Acer Vision Care 3.0，有助于减缓视觉疲劳，此外还通过了德国莱茵 TÜV 护眼认证。

这款显示器售价为 6999 元人民币，将于 11 月发售。

宏碁 Acer CB273U 显示器定位入门级别，同样为 27 英寸。该产品搭载 2560x1440 分辨率 IPS 面板，支持 HDR10，刷新率预计为 60Hz。该产品支持 8-bit 色彩显示，色彩精度 Delta E<1。产品支持 AMD FreeSync 技术，响应时间低至 1ms。

Acer CB3 系列显示器为办公用途设计，搭载 USB 扩展坞，支持 90W PD 供电输出，可以实现一线连。吸纳使其还具有一个 RJ45 千兆网口，内置 KVM 切换器功能，不仅支持显示信号在两台电脑之间切换，还支持连接到显示器的键盘、鼠标等外设同时在不同设备之间切换。

IT之家了解到，Acer CB273U 同样具有低蓝光等护眼认证，无频闪。产品售价 2999 元，将于 11 月发售。