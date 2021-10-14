微星发布 PRO DP130 系列商用主机：10/11 代酷睿处理器，小机箱设计

IT之家 10 月 14 日消息，据外媒 techpowerup 消息，微星今日发布了 PRO DP130 系列商用电脑主机。这款产品采用 13 升小机箱设计，可选配英特尔 10/11 代酷睿处理器、独立显卡，拥有丰富的接口以及可选配置。

微星此款主机前面板采用竖条纹设计，有助于进风。主机底部有着两组支撑脚垫，防止意外倾倒。主机前盘版具有 4 个 USB 接口以及 3.5mm 耳机、麦克风口，机身总计拥有 4 个 USB 3.2 Gen1 Type-A 口。

配置方面，微星 PRO DP130 主机可选处理器如下：

酷睿 i7-11700/11700F

酷睿 i5-11400/11400F

酷睿 i3-10105/10105F

奔腾 Gold G6405

主机采用 H510 主板芯片组，预装 Win10 操作系统，可以免费升级至 Win11。主板具有 1 个 M.2 SSD 插槽，以及一个 3.5 英寸硬盘位。显卡方面，官方提供 GeForce GT 1030 独立显卡可选，无线网卡支持选择 AX210 或者 AC 3168。此外，主机拥有两个内存插槽，最高支持 64GB DDR4-3200 内存。

IT之家了解到，微星 PRO DP130 系列主机自带 MSI Center 管理软件，可以帮助用户进行视频会议声音降噪，提供丰富的自定义选项。主机的价格因配置而定，用户可以在微星官方渠道或者经销商处进行选购。