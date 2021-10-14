2021 阿里巴巴达摩院青橙奖发布，北大韦东奕等青年学者分享千万奖金

IT之家 10 月 14 日消息，2021 阿里巴巴达摩院青橙奖公布获奖名单，朱飞虎、韦东奕、陆盈盈等十名青年学者获奖，分享千万奖金。

IT之家了解到，达摩院青橙奖始于 2018 年 8 月，是为发掘中国青年学者而设立的公益性学术评选。青橙奖面向不超过 35 岁的年轻学者，他们通常博士毕业不久，刚刚步入独挑大梁的关键时期。

今年，青橙奖通过组委会寻访、选手自主报名、专家推荐参评等方式，找到了这批中国科研的“火种”。他们得到了近 100 位海内外院士、长江学者、IEEE/ACM Fellow 等知名学者的推荐。这群平均年龄 33 岁的年轻人，5 位是中国培养的本土博士，7 位有海外科研经验，并首次有 3 位女性科学家获奖：浙江大学陆盈盈、清华大学赵慧婵、清华大学方璐。

来自北京控制工程研究所的朱飞虎，主导研发航天器的“眼睛”，让“天问 1 号”度过火星着陆的“黑色 9 分钟”，稳稳降落在乌托邦平原，是首位把科研成果送上火星的青橙奖得主。

青年数学家韦东奕，本科、博士、博后、科研工作均扎根燕园，完全由北京大学自主培养，其在流动稳定性方面的成果被世界闻名的布尔巴基讨论班专题讨论。

年仅 27 岁的陈杲，因创造新的工具解决了复几何领域的重要猜想，成为四届以来最年轻的青橙奖得主。陈杲曾在普林斯顿大学从事博后研究，在外 9 年，他说“想家了”，今年回到母校中国科学技术大学任教。

南北“数学双子星”，一个本土培养，一个海外归来，最终走上科研共同途。陈杲坦言：“很多人说我们是数学研究的黄金一代，我们的机遇的确比上一代人好，今后只会越来越好。”

2021 达摩院青橙奖颁奖礼将于 10 月 19 日在云栖大会现场举行，届时，多位院士将为“最好的他们”颁奖。

附：2021 达摩院青橙奖得主及获奖理由

陈杲（中国科学技术大学几何与物理研究中心特任教授）

他创造了新的工具，解决了复几何领域的重要猜想。

方璐（清华大学电子工程系副教授）

她率先提出了大规模可重构光电计算理论与架构，为百亿像素光场智能成像提供了新路径。

金鑫（北京大学计算机科学技术系研究员）

他通过软件定义的“网-存-算”融合方法与技术，对云计算系统大规模、分布式、异构化的硬件资源进行管理和优化。

刘渊（湖南大学物理与微电子科学学院教授）

他聚焦新型微电子的加工工艺，实现了更小尺寸的半导体器件。

陆盈盈（浙江大学化学工程与生物工程学院研究员）

她研究锂电池安全性，助力能量密度与安全性兼顾的下一代锂电。

王权（上海科技大学免疫化学研究所助理教授、研究员）

他揭示了新型冠状病毒、结核分枝杆菌等致病微生物病原体的多个重要药物靶标的分子结构与功能，为相应药物的研发奠定了基础。

王志俊（中国科学院物理研究所特聘研究员）

他专注于拓扑量子材料的研究，发展拓扑理论，预言拓扑新材料，为实现新型量子器件带来了新机遇。

韦东奕（北京大学数学科学学院研究员）

他发展了预解估计方法和波算子方法，解决了流动稳定性的数学理论中的一系列重要的公开问题。

赵慧婵（清华大学机械工程系副教授）

她研制了新型柔性光电触觉传感器和高功率人工肌肉，推动了新形态机器人本体设计方法的发展。

朱飞虎（北京控制工程研究所高级工程师、产品高级主任设计师）

他实现了 MEMS 固态激光雷达的首次在轨成功应用，设计的实时、鲁棒的着陆点自主选择视觉导航算法，保证了“天问一号”的成功软着陆。