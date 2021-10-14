魅族 17、18 、18s 系列和 18X 将于 11 月推送 Flyme 9.2，搭载长辈亲情设计

IT之家 10 月 14 日消息，随着各厂商和 App 适老化的进行，手机系统也正在为老人推出更人性化的设计和功能。魅族方面今日宣布 Flyme 率先完成手机系统全局适老化适配。

此外，魅族 17 系列、18 系列、18s 系列、18X 机型将于 11 月正式推送搭载长辈亲情设计的 Flyme 9.2 系统。

据介绍，Flyme 9.2 带来了「长辈亲情设计」，支持全局生效超大字体，增大点击区域，遵循无障碍指南 WCAG 2.1 设计的高对比度色彩模式。

IT之家了解到，今年 9 月 22 日，魅族推出了魅族 18s、18s Pro、18X 三款旗舰以及 Flyme 9.2 系统，新机将首发搭载。

据悉，Flyme 9.2 带来小窗模式 3.5，贴边把手自动淡化、沉浸变色，减轻视觉干扰，优化悬浮小窗使用体验。支持「息屏播放」，息屏也能继续听声音；「最近使用」，快速找到应用，让操作更轻松；「功能直达」，轻轻一划，就能快人一步。

魅族 Flyme 9.2 采用了全新的系统字体，字形更优雅，符号更准确，还支持粗细无级调节；重新设计了亮屏动效，新的效果更加细腻灵动，动画从图片最明亮的地方缓缓点亮，最终充满了整个屏幕；还可以一键三连，轻松创作的 Alive 壁纸。

此外，Flyme 9.2 带来了省心清理功能。「响铃后删除」，闹钟在响铃后自动删除，自动清理临时闹钟。「自动删除过期信息」，智能分辨验证码和取件码，过期自动删除。省心清理还提供自动删除截图、安装包和残余文件等清理方式。