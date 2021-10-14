消息称任天堂正筹划全新“Switch 4K”主机：通过 DLSS 技术实现

IT之家10 月 14 日消息 在之前的几个月，关于 Switch Pro 的消息一直不断，但之后任天堂发布了 Switch OLED，在原版外观上进行了一定的升级，更改了屏幕素质并增加了一些小功能，但对其内部硬件没有任何改动。而对于 Switch 4K 的传言，上个月，彭博社的一份报告指出，许多游戏厂商已经收到了具备 4K 功能的 Switch 开发工具包，但随后任天堂否认了这一点。

而现在，根据任天堂爆料者 Nate Drake 透露，传闻中 Switch Pro 不会推出，取而代之的是采用 DLSS 技术的下一代“Switch 4K”。根据内部人士所说，Switch Pro 不会发布，因为任天堂现阶段已经开始研发新的游戏主机。Nate Drake 表示并不清楚新硬件的定位，但他现阶段讲该产品暂时称为“Switch 4K”。

Nate Drake 称：“自从彭博社的文章出来后，我就联系了我的许多线人，尝试让这些消息变得合理。我认为不能将它称为‘ "Switch Pro’"。我在谈话中了解到，这完全就是全新的 Switch 硬件，但我现阶段不清楚它将如何定位，我不知道它是否会被称之为 Switch 2 或者增强版。但在未来，我会简单地把它称为 Switch 4K，因为它确实拥有 4K 能力，而且将通过 DLSS 实现，这件事的消息是准确的，我有大量证据去证实这个信息。”

如上所述，Switch 4K 似乎是依靠英伟达的 DLSS 技术来为游戏提供更高的分辨率，这可能需要相当大的芯片性能升级，DLSS，意思是深度学习超级采样，是一种全新的 RTX 技术，能够使用深度学习和 AI 的强大功能来训练 GPU 渲染清晰的游戏图像。

至于主机向后兼容可能很难，但是 ，Nate Drake 和他的线人认为任天堂会找到一种方法来解决这个问题。预计新硬件将有独占的游戏，特别是来自第三方的游戏，因为相较于老产品第三方会更加关注新的硬件。

IT之家了解到，至于新硬件的推出时间，Nate Drake 预计将在 2022 年第四季度初和 2023 年第一季度末之间的某个时间对外发布。