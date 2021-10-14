90 岁最年长太空人的飞天感悟：漆黑的宇宙就像看到了死亡

北京时间 10 月 14 日消息，90 岁高龄的男演员威廉・夏特纳 (William Shatner) 周三搭乘蓝色起源的“新谢泼德号”火箭进入太空，成为最年长的航天员。这次旅行，让他对生与死有了新的感悟。夏特纳曾在科幻剧《星际迷航》中扮演柯克船长。

在完成了 11 分钟的太空之旅后，蓝色起源飞船在得州沙漠中着陆。夏特纳从飞船中爬了出来，情绪激动，立即与蓝色起源创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 分享了他的感受。

▲ 夏特纳情绪激动

“你给了我最深刻的体验，刚才经历的一切让我感慨良多。这种体验无与伦比，”夏特纳含着泪说，“我希望我永远停留在那一刻，保持现在的感觉，不想失去它。”

“它的意义远大于我和生命，我不是在说小绿人 (人类想象的外星人)…… 而是生与死的恶行、迅速和突然。”

夏特纳说，地球大气层那条细细的蓝线让他感到震惊。他一度用手遮住自己的面庞，擦拭眼泪。“看着那美丽的颜色，太细了。瞬间你就穿过了它，”他说，“突然间，你就穿过了蓝线，进入了黑暗。”

“你凝视着黑暗，黑的丑陋。你往下看，会看到下边是蓝色，上边是黑暗。那里有地球母亲和慰藉。那是死亡吗？我不知道。是死亡吗？死亡是不是就这样？这次经历太感人了。”

▲ 夏特纳与贝索斯拥抱

许多从太空看过地球的宇航员都形容过那种敬畏感，感觉要与其他人类团结在一起，并意识到地球的脆弱性。专家们把这种感觉称之为“总观效应”。

“我不知道从何说起 —— 我想尽可能多地传达危险性，你看到万物脆弱性的那一刻。它太小了。维持我们生命的空气比你的皮肤还要薄。那是一层薄片。在浩瀚的宇宙中，它的小难以估量。这样的空气可以忽略不计。火星上没有这种空气，”他表示，“实在太薄了。”

贝索斯插话称，飞船快速穿越了大气层，“然后你处于黑暗中”。

“是处于死亡中！”夏特纳回复道，“这边是生，那边是死。在那一瞬间，你会感觉到‘哦，这就是死亡’。这就是我看到的。”

“地球上所有人都应该体验一次，”夏特纳称，“所有人都需要看看。”