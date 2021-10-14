10 年了，《辐射 3：年度版》PC 游戏运行不再依赖微软 Games for Windows Live

IT之家 10 月 14 日消息，据 MSPoweruse 报道，《辐射 3：年度版》在 PC 上运行不再需要 Games for Windows Live，这已经过去了十多年的时间。

尽管早在 2014 年就已经停止支持，但微软 Games for Windows Live 一直挺着，牵制着《辐射 3：年度版》，直到现在。

在最近的《辐射 3：年度版》的惊喜补丁说明中，Bethesda 透露，游戏“已经更新，不再安装 Games for Windows Live 的依赖”。

“该游戏不再需要 Games for Windows Live，现在就可以启动，”Bethesda 继续说，他们终于把玩家从微软第一个命运不佳的游戏服务桎梏中解放出来。

以前，让《辐射 3：年度版》通过 Steam 运行是一件非常麻烦的事情，因为由于 Games for Windows Live 已经停止支持，玩家不得不繁琐地强迫程序运行，或者自己修改依赖性。

现在《辐射 3：年度版》现在更容易玩了，尽管 Bethesda 建议“卸载并重新安装该游戏”，以使一切都按计划进行。IT之家获悉，《辐射 3：年度版》Steam 版现在提供 4 折优惠，售价 27.2 元。

下面是游戏宣传片：