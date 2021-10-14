为实现 2030 年电动汽车销量目标，印度企业希望将电动自行车出租车合法化

10 月 14 日消息，据媒体报道，印度企业正在寻求政府支持，以实现到 2030 年电动车销量至少达 65% 的目标。

世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 周四表示，超过 25 家公司，包括汽车制造商马恒达 (MAHM.NS) 和沃尔沃 (VOLVb.ST)、石油巨头壳牌 (RDSa.L) 和清洁汽车初创公司，希望印度制定坚定的目标和框架政策，以支持向电动汽车的过渡。这也是印度企业集体做出向新能源汽车转变的努力。

印度是仅次于中国和美国的世界第三大温室气体排放国，在应对气候变化方面至关重要。WBCSD 驻印度主任乔・费兰表示，在印度可再生能源行业快速增长之后，交通运输脱碳将是印度应对气候变化的下一个重大机遇。WBCSD 在一份声明中表示，实现 2030 年的目标可以提供约 2000 亿美元的投资机会，还将减少印度公路运输排放量的 15% 。

为了实现这一目标，他们希望政府将电动自行车出租车服务合法化，为电动三轮车颁发车队许可证，确保电动汽车容易获得融资和租赁机会，并加快安装公共充电桩。

而最近几个月，印度也相继出台了一些激励计划，鼓励企业在当地生产电动汽车和电池，以增加供应，并为购买电动汽车的人提供一系列政府福利。