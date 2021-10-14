英国威廉王子给“太空竞赛”泼冷水：我们要修复地球，不是寻找替代品

北京时间 10 月 14 日晚间消息，据报道，太空探索技术公司“蓝色起源”昨晚刚刚进行了第二次载人太空飞行，威廉王子（Prince William）今日就给“太空竞赛”泼冷水，称我们要做的是修复地球，而不是寻找其替代品。

威廉王子在接受媒体采访时称：“我们看到，每个人都在努力推动太空旅游。但事实上，我们需要世界上最伟大的头脑和想法，来修复这个星球，而不是试图寻找下一个可以去居住的地方。”

当被问及“是否愿意有一天成为一名太空游客”时，威廉王子说：“我绝对没有兴趣去那么高的地方。”

其实，早在今年 7 月，维珍银河创始人理查德・布兰森（Richard Branson）和亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）等亿万富豪之间的“太空竞赛”就引发了热议。

一些人称，富豪们没有把资源集中在流行病、气候变化或地球上任何其他危机上。包括埃隆・马斯克（Elon Musk）在内，他们应该把探索太空的行动推迟几十年，把重点放在一些更紧迫的问题上。

对于这种说法，贝索斯回应称：“在很大程度上，这种说法也是正确的。现在地球上确实有很多问题，需要我们来解决。但同时，我们也要面向未来。作为一个物种，作为一个文明，我们一直都是这样做的，必须两者兼而有之。”