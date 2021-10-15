庆祝 Windows Insider 计划 7 周年，微软发布 Win11 全新主题壁纸下载：支持深色/浅色模式

IT之家 10 月 15 日消息，微软今天发布了一套新的壁纸，以庆祝 Windows Insider 计划 7 周年。事实上，微软独家设计了针对 Windows 11 的两款浅色和深色主题壁纸，可在 Windows Insider 官方网站上下载。

“感谢你成为有价值的内测人士，帮助我们塑造 Windows 的未来。为了庆祝这一里程碑和我们共同的 7 年，我们专门为你设计了周年纪念壁纸，”Windows Insider 团队解释说。“我们感谢你的能量和热情，它们帮助创造了一种 Windows 体验，使你更接近你所喜爱的东西，赋予生产力并激发创造力。”

IT之家获悉，微软早在 2014 年 9 月就向所有 Windows 爱好者开放了 Insider 计划，这在 Windows 10 正式版推出之前。Windows Insider 计划允许用户提前预览和测试未发布的功能，并提供反馈以帮助塑造未来的 Windows 版本。Windows Insider 团队还定期在微软社区网站、Discord 和 Twitter 上与 Insiders 进行互动。

你可以下载这些免费的周年纪念主题壁纸来个性化包括 Windows 11 PC 在内的所有设备，还可以在反馈中心的成就部分查看 7 周年纪念和 Windows 11 徽章。

Windows Insider 计划周年壁纸深色主题下载：点此链接。

Windows Insider 计划周年壁纸浅色主题下载：点此链接。