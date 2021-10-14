偷渡者福音，不受微软支持的 Win11 PC 仍能获得累积更新补丁

IT之家 10 月 14 日消息，此前微软表示，不符合微软最低标准的硬件上安装的 Windows 11，在 10 月 5 日 Windows 11 正式版达到普遍可用后将不会获得操作系统的累积补丁更新。

微软此前表示，

“一旦 Windows 11 普遍可用，这些电脑将被选择退出版本频道，并不能接收未来的 Windows 11 Insider Preview 版本。这些电脑必须用我们提供的媒介（ISO）纯净安装退回 Windows 10，然后可以加入发布预览通道，接收 Windows 10 的预览版更新。”

昨天，微软发布了 Windows 11 正式版的第一个“星期二补丁”。据 HTNovo 报告，情况似乎并非如微软此前的限制，他们不符合要求的 PC 电脑已经收到完整的安全更新和 .NET Framework 3.5/4.8 程序更新。

可能微软的意思是无法保证为不受支持的 Windows 11 PC 用户提供更新，而不是打算故意“切断”用户升级。

IT之家获悉，10 月 5 日起，微软在全球开始推送 Windows 11，中国市场符合要求的 PC 也将陆续收到升级通知。即日起，用户将可以通过以下方式获得 Windows 11：