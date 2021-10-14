又见中国式浪漫：问天和梦天实验舱将先后发射，后续将择机发射巡天空间望远镜

IT之家 10 月 14 日消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间 10 月 16 日 0 时 23 分发射神舟十三号载人飞船。目前，执行此次发射任务的长征二号 F 遥十三运载火箭正在加注推进剂。

此外，此次飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成，翟志刚担任指令长。航天员叶光富是首次飞行。这意味着航天员翟志刚、王亚平将再上太空，中国空间站迎来首位女航天员。

神舟十三号载人飞行任务发布会上还通报了更多有关于我国航天事业的规划：在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后，工程将全面转入空间站建造阶段。空间站建造阶段规划实施 6 次飞行任务：

①首先发射天舟四号货运飞船，运送补给物资，为随后实施的神舟十四号载人飞行任务做准备；

②神舟十四号乘组在轨驻留期间，将先后发射问天实验舱和梦天实验舱，与天和核心舱对接，进行舱段转位，在 2022 年底前完成空间站三舱组合体建造；

③随后实施天舟五号货运补给和神舟十五号载人飞行任务，神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组开展在轨轮换。对空间站状态进行全面评估后，转入空间站应用与发展阶段。

IT之家了解到，我国后续还将择机发射巡天空间望远镜，与空间站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠空间站进行补给和维护升级。

除此之外，官方还强调：中国一直坚持航天员安全第一的原则。

①空间站本身开展了安全性、可靠性维修性设计，通过功能冗余和产品冗余等手段，从设计上保障一度故障工作、二度故障安全。

②针对空间碎片和空间目标等外部因素，开展了专门设计，对微小型碎片在结构上进行了防护加固，对较大碎片或空间目标可实施机动规避。

③针对各种可能出现的故障情况，已制订了约 4800 余条预案，并进行了验证和演练。

④针对极端情况进行了应急救生准备，若空间站发生影响航天员安全的重大故障，航天员可搭乘停靠的载人飞船及时撤离空间站、返回地面；若停靠的载人飞船发生不能安全返回的故障，将组织实施应急救援飞船的快速发射，与空间站对接，确保航天员及时乘坐应急救援飞船返回地面。

IT之家了解到，神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，也是该阶段最后一次飞行任务，主要有 5 个目的：

①开展机械臂辅助舱段转位、手控遥操作等空间站组装建造关键技术试验；

②进行 2-3 次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务作准备；

③进一步验证航天员在轨驻留 6 个月的健康、生活和工作保障技术；

④进行航天医学、微重力物理领域等科学技术试验与应用，开展多样化科普教育活动；

⑤全面考核工程各系统执行空间站任务的功能性能，以及系统间的匹配性。

据悉，神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段第六次飞行，也是该阶段最后一次飞行任务。按照计划部署，神舟十三号航天员乘组将在轨驻留六个月。

神舟十三号飞行任务之后，将完成空间站任务标准载人飞船所有功能的全部在轨验证，完全具备支持我国空间站后续建造及运营任务需求，也标志着工程由关键技术验证阶段正式转入在轨建造阶段，具有极为重要的意义。

神十三与神十二的任务有何不同：

①载人飞船将采用自主快速交会对接的方式，首次径向停靠空间站；

②届时中国空间站将实现核心舱、2 艘货运飞船、1 艘载人飞船共 4 个飞行器组合运行；

③航天员将首次在轨驻留 6 个月；

④中国女航天员将首次进驻中国空间站，王亚平将成中国首位出舱的女航天员，神舟十三号乘组将包括中国首次出舱的男女航天员；

⑤在神舟十二号任务的基础上，进一步开展更多的空间科学实验与技术试验，产出高水平科学成果；

⑥实施任务的飞船、火箭均在发射场直接由应急待命的备份状态转为发射状态。

这些不同，也是我们将面临的挑战。为中国航天加油！

神舟十三号航天员乘组航天员简介

翟志刚，男，汉族，籍贯黑龙江龙江，中共党员，硕士学位。1966 年 10 月出生，1985 年 6 月入伍，1991 年 9 月入党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。曾任空军某中心飞行教员，安全飞行 950 小时，被评为空军一级飞行员。1998 年 1 月，入选我国首批航天员。2003 年 9 月，入选神舟五号飞行任务备份航天员。2005 年 6 月，入选神舟六号飞行任务备份乘组。2008 年 9 月，执行神舟七号飞行任务并担任指令长，同年 11 月，被中共中央、国务院、中央军委授予“航天英雄”荣誉称号，并获“航天功勋奖章”。2013 年 1 月，入选神舟十号飞行任务备份航天员。2019 年 12 月，入选神舟十三号飞行任务乘组并担任指令长。

王亚平，女，汉族，籍贯山东烟台，中共党员，硕士学位。1980 年 1 月出生，1997 年 8 月入伍，2000 年 5 月入党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，大校军衔。曾任空军航空兵某师某团副大队长，安全飞行 1567 小时，被评为空军二级飞行员。2010 年 5 月，入选我国第二批航天员。2012 年 3 月，入选神舟九号飞行任务备份航天员。2013 年 6 月，执行神舟十号飞行任务，同年 7 月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。2019 年 12 月，入选神舟十三号飞行任务乘组。

叶光富，男，汉族，籍贯四川成都，中共党员，硕士学位。1980 年 9 月出生，1998 年 8 月入伍，2002 年 5 月入党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军航空兵某师某团司令部作战训练股空战射击主任，安全飞行 1100 小时，被评为空军一级飞行员。2010 年 5 月，入选我国第二批航天员。2019 年 12 月，入选神舟十三号飞行任务乘组。