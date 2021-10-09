马斯克旗下 SpaceX 估值超 1000 亿美元，为全球第二大创业公司

北京时间 10 月 9 日消息，据报道，经过本周早些时候的投资者出售股票，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 的估值已超过 1000 亿美元。

多位知情人士透露，SpaceX 与公司的新老投资者达成了协议，以每股 560 美元的价格从内部人士手中出售最多 7.55 亿美元的股票，使该公司估值增至 1003 亿美元。此次交易为现有股票的二次出售，SpaceX 并未从中筹集新资金。

与上一次交易每股 419.99 美元的价格（当时 SpaceX 融资近 12 亿美元，为公司估值 740 亿美元）相比，此次每股 560 美元的交易价格相当于溢价 33%。今年 2 月份，SpaceX 还进行了一笔类似的二次出售交易，当时内部人士出售了约 7.5 亿美元的股票。

SpaceX 的新估值，使其成为世界上少有“百角兽”（Centicorn，市值超 1000 亿美元) ”非上市公司之一。调研公司 CB Insights 数据显示，SpaceX 现在是世界上第二大最具价值的创业公司，仅次于字节跳动公司（Bytedance），超过了金融科技公司 Stripe。

在过去的几年里，SpaceX 的估值飙升，因为该公司筹集了数十亿美元资金，用于资助两个资本密集型项目：星际飞船（Starship）和星链（Starlink）卫星互联网服务。

星际飞船是 SpaceX 正在开发的下一代巨型火箭，用于发射货物，并将人类送往月球和火星。而星链卫星互联网服务则是 SpaceX 的黄金票据（Golden Ticket）。

“星链”是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成“星链”网络，以提供互联网服务。目前，“星链”网络已发射了 1700 多颗卫星。

SpaceX 今年 8 月初曾表示，“星链”卫星互联网服务已在 12 个国家拥有约 9 万用户。此外，“星链”在全球还拥有超过 50 万份的订单/定金。