美国三大运营商 5G 覆盖被指虚假宣传，Verizon 仅能在 9.7% 时间内接入

北京时间 10 月 15 日早间消息，据报道，美国的移动运营商正在向消费者大举推广 5G 通信服务，他们往往在地图上用蓝色或者红色来表明自己的网络覆盖已经很密集。然而，最近的一份报告显示，美国运营商宣称的 5G 网络覆盖有水分，即使是在发展最好的州，有些地方只有在三分之一的时间段内有信号。

据报道，5G 通信网络速度快于 4G 网络，信号延迟更少，因此可以推进远程无人驾驶等新业务。在低频段，5G 通信速度更慢一些，但是传输距离更远。中频段的 5G 型号速度更快，但是传输距离短。高频段的 5G 通信目前在美国还很少见，这种信号只能够传输约 1.6 公里，但速度最快。

最近，美国通信行业专业机构“开放信号”（OpenSignal）进行了一项美国 5G 通信覆盖的研究，报告在周四对外公开。该机构研究人员连接了美国三大移动运营商的 5G 网络，结果显示，T-Mobile 的网络只能够在 34.7% 的时间段内接入，AT&T 和威瑞森（Verizon）则是 16.4% 和 9.7%。另外这些测试的网络连接并不是一些消费者期待的最快速度的 5G 类型。

本次测试数据和美国三大运营商的广告宣传形成了鲜明的对比。眼下，美国移动通信市场竞争激烈，三家运营商都已经把 5G 通信服务作为了拉新的竞争焦点和卖点。

T-Mobile 在广告宣传中声称，该公司拥有“美国最大、最快和最可靠的 5G 通信网络”，他们的通信覆盖地图中几乎全部都是粉色，意味着覆盖范围极广。这些覆盖地图并不会区分在各个地区所提供的 5G 通信类型和速度。不过在一些更详细的宣传资料中，信息表明该公司使用了多种性能一般的 5G 版本。

在 T-Mobile 的 5G 网络中，网速最快的所谓“超容量”5G 覆盖仅限于美国数百个城市和数百万人口，而并非美国全境。

AT&T 则在广告中宣称拥有“最可靠的 5G 网络”，他们还引述了一家第三方移动通信测评机构“全球无线解决方案公司”的测评报告。不过 AT&T 也指出，速度最快的 5G + 服务目前仅仅覆盖了美国 20 多个州的少数精选的地区和场所。

面对媒体有关 5G 通信信号覆盖和广告宣传不一致的问题，T-Mobile 公司负责通信网络工程的副总裁格兰特・卡索（Grant Castle）表示，他认为本公司的通信网络表现良好。

卡索表示：“我们的 5G 网络是否达到了我所期望的规模和覆盖面？还没有，我们仍在快马加鞭。”

AT&T“网络服务集团”的首席技术官安德鲁・福齐（Andre Fuetsch）通过电子邮件声明对媒体表示，其 5G 通信服务目前还在早期阶段，目前正通过持续的投资和创新不断进步。

“BBC 全美计划”是美国倡导行业信任和竞争的一家非盈利机构，该机构下属的“全美广告部”此前曾经对美国三大移动运营商的 5G 广告宣传提出批评。八月份，全美广告部的批评促使 T-Mobile 修改了广告用语，这家运营商被指在宣称“最可靠通信网络”时没有明确指出这仅仅是旗下 5G 网络。

美国另外一家倡议机构“公共知识”（宗旨是推动价格更实惠的通信服务）的相关人士哈罗德・菲尔德（Harold Feld）表示，目前的运营商 5G（宣传）是虚假的，这种新的通信技术还在继续发展中，但是运营商的广告宣传走在了实际技术进步之前。

美国倡议团体“地方自力更生”的负责人克里斯托弗・米切尔（Christopher Mitchell）表示，美国城市的低收入社区和广大的乡村地区，往往是最后一批迎来最新通信技术的地区，另外目前在乡村地区，运营商宣传的所谓 5G 其实上仅仅比 4G 通信快了一小点。

米切尔表示，他所在的团体并没有期待在乡村地区立刻获得最快速的 5G 通信服务，相较而言，T-Mobile 在乡村的覆盖做的比较好，“总之我认为运营商的 5G 广告宣传中存在许多的不诚信行为。”

从全世界来看，5G 通信的覆盖也和美国基本类似，还难以令消费者满意。根据“开放信号”在九月初发布的一份报告，全球的国家和地区中，韩国 5G 覆盖率排名第一，在 28.1% 的时间内都可以接入，沙特阿拉伯、科威特和中国香港地区的接入时间比例都超过了 25%。