2699 元起，黑鲨 4S/Pro 今日开售：骁龙 870/888 Plus+120W 快充

IT之家 10 月 15 日消息，本周三，黑鲨游戏手机 4S/Pro 正式发布，搭载骁龙 870/888 Plus 处理器，拥有定制 NVMe SSD 组成的双磁盘阵列 2.0，主要区别在于处理器和镜头，今日 10 点正式开售。

黑鲨游戏手机 4S：

8GB + 128GB 版本售价 2699 元；

12GB + 128GB 版本售价 2999 元；

12GB + 256GB 版本售价 3299 元。

黑鲨游戏手机 4S 高达限定版：

12GB + 256GB 版本售价 3499 元。

黑鲨游戏手机 4S Pro：

12GB + 256GB 版本售价 4799 元；

16GB + 512GB 版本售价 5499 元。

黑鲨游戏手机 4S 拥有玄黑、雾白两款配色，全系搭载金属中框，速度感拉满，纳米光刻纹理工艺，为科技赋予光影质感。

该机搭载骁龙 870 处理器，标配 LPDDR5+UFS3.1，全系 120W 大功率充电、4500mAh 双电竞电池，全系标配 120W 充电器 + 6A 充电线套装，5 分钟充至 50%，最快 15 分钟内充满 100%。

黑鲨游戏手机 4S Pro 拥有星河黑、天际白两款配色，搭载骁龙 888 Plus 处理器；满血版的 LPDDR5，增强版 UFS3.1 和定制 SSD 组成的双磁盘阵列 2.0，深度优化缓存队列，读写性能大大提升。

黑鲨游戏手机 4S/Pro 采用了 6.67 英寸三星 AMOLED 直屏，E4 发光材料，支持 144Hz 超高屏幕刷新率，以及 720Hz 多指触控采样率，并支持动态隐藏刘海，还提供 120 帧 HDR 视频资源以供观看。

作为游戏手机，黑鲨游戏手机 4S/Pro 在游戏体验方面也有提升。该机采用了升级版磁动力升降肩键，进化至 7 极磁铁，肩键回弹更加干脆利落，并增加导向斜坡，拨动过程更顺滑。此外，黑鲨游戏手机 4S/Pro 的肩键升级按键外形，带来更舒适的按压手感。

压感操控方面，黑鲨游戏手机 4S/Pro 在安卓阵营首创双区屏幕压感 5.0，左右区域全对称，压感 7 档力度调节，触发力低至 160g。

音频体验方面，黑鲨游戏手机 4S/Pro 配备了 15V 智能功放，驱动功率提升 50%，并拥有超大振幅 1216 线性扬声器，全对称超大音腔设计，专业级调音算法。

影像方面中规中矩，黑鲨 4S 采用了 48MP 主摄，黑鲨 4S Pro 则是 64MP 主摄，辅以 8MP 超广角和 5MP 微距。

此外，黑鲨游戏手机 4S 还推出了高达限定版，机身映刻自由高达经典红蓝配，深度定制高达主题-开机动画、壁纸、主题 UI。

黑鲨游戏手机 4S/Pro 的 JOYUI 12.8 在“智能魔方”、“鲨鲨酱”功能方面也有改进，大家可以在视频中查看详细改进。此外，黑鲨还宣布与战双帕弥什联动，鲨鲨酱与阿尔法一同现身。