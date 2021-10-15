我国首颗太阳探测卫星“羲和号”使用 1200W 无线供电

IT之家 10 月 15 日消息，我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，于 10 月 14 日搭乘长征二号丁火箭在太原卫星发射中心成功发射。这颗卫星搭载多项先进技术，由航天科技集团八院抓总研制，将实现国际首次全日面 Hα 波段光谱成像观测。

官方表示，这颗卫星由中国航天科技集团八院 811 所承担了整个卫星能源收集、储存、分配的研制任务。这是国内首次在科学试验卫星工程上，实现大功率高可靠高效无线能源传输技术应用，拥有 1200W 大功率，50V-100V 电压范围。卫星首次将能源采集、能源储存、能源控制管理及二次配电实现了智能化和一体化设计的系统方案。

航天八院 811 所太阳探测科学技术试验卫星无线电传输子系统主管设计师陈强介绍，在太空中，太阳帆板与蓄电池提供的均为直流电，在开展载荷舱和平台舱的无线能源传输过程中，需经历一番从直流到交流到磁场，再从磁场到交流到直流的转换过程。此次无线能源传输技术在卫星上的成功应用，进一步提升了 811 所在国际空间宇航电源领域的影响力。

IT之家此前报道，“羲和号”卫星还应用了磁浮技术，实现了平台舱、载荷舱可分离式构型设计，可实现超高指向精度、超高稳定性，提高观测能力。