OPPO K9s 官宣：将于 10 月 20 日发布，搭载高通骁龙 778G、120Hz 电竞屏

IT之家 10 月 15 日消息，OPPO K9s 发布会官宣，将于 10 月 20 日 14:00 举行，号称是 OPPO 史上福利最多的发布会、一场真诚优惠没有套路的发布会。

从海报来看，该机预计将于双十一当天开售，首发价在两千元之内。

据悉，除了 OPPO K9s 外，还有一个 OPPO K9 Pro 的新配色待发布。

IT之家了解到，该机将搭载高通骁龙 778G 芯片，采用 120Hz 电竞屏，支持 6 档变速，而且还将会是 OPPO K 系列史上最大屏，还有 X 轴线性马达。