1999 元起，OPPO K9 Pro 发布：搭载天玑 1200 芯片，120Hz 高刷屏

IT之家 9 月 26 日消息 OPPO 今日发布了多款产品，包括新款轻薄手机 OPPO K9 Pro。

该机提供“黑曜武士”和“冰河序曲”两种配色，后盖采用微米级“一体化不等厚壁”注塑工艺，8+128GB 版本 2199 元，首发 1999 元，12+256GB 版本 2699 元，首发 2499 元。

IT之家了解到，该机搭载联发科天玑 1200 5G SoC，采用一体化不等壁厚流线机身，支持 60W 超级闪充，内置 4500mAh 单电芯大电池，46 分钟充满，还拥有 6400 万像素的超能三摄系统。

影像方面，该机配备了 64MP 主摄、8MP 超广角 + 2MP 微距，前置则为 16MP 人像镜头，支持 AI 焕采美颜 2.0。

其他方面，OPPO K9 Pro 采用 6.43 英寸 FHD+120Hz AMOLED 直屏，屏占比达 91.7%。色彩方面达 100% DCI-P3、HDR10+，厚度为 8.5mm，重量 180g，还支持 WiFi 6，拥有全功能 NFC、WIFI6、立体双扬、Z 轴线性马达、屏幕指纹、UFS 3.1 存储、金刚石固液态双散热系统等。

此外，OPPO K9 Pro 联合三一重工，推出“OPPO x 三一重工联名礼盒”。礼盒为挖掘机主题，外观呈现硬核挖掘机元素，与 OPPO K9 Pro 的硬核气质相呼应。礼盒内以盲盒的形式限量赠送极具收藏价值的三一正版机械模型。