搜狗人员及产品并入腾讯完成，搜索、输入法、PC 浏览器等产品仍保留搜狗品牌运营

10 月 15 日上午消息，新浪科技获悉，腾讯与搜狗于 10 月 15 日正式交接。搜狗全员转换身份入职腾讯，搜狗司龄延续至腾讯，薪酬福利与腾讯同体系对齐；产品与技术部门也完成整合，有序并入腾讯多个相关业务单元。双方还计划与当日举行内部交接仪式，搜狗 CEO 王小川将接受腾讯 COO 任宇昕代表公司发出的邀请，受聘为腾讯集团顾问。

2021 年 7 月 13 日，国家市场监管总局批准腾讯收购搜狗公司股权；此后，搜狗于 9 月 24 日发布公告，宣布将完成私有化退市，成为腾讯全资子公司。此次交接意味着腾讯收购搜狗正式宣告完成。

据腾讯内部人士透露，交接日当天上午，腾讯发文在 PCG（平台与内容事业群）下成立“信息平台与服务线”，负责 QQ 浏览器、看点、搜索、免费小说、文件等业务，为用户提供信息搜索、浏览消费、编辑存储、信息服务等平台与服务，负责人为腾讯副总裁殷宇（Mel）。此次交接中，搜狗搜索与浏览器等信息类产品即并入该业务线。

“未来的搜索，不仅仅是实现从‘搜’到‘信息’的过程，从‘问’到‘答案’的过程，还需实现从‘信息’到‘使用服务’，从‘答案’到‘解决问题’的过程，完成‘Searching — Knowing — Doing’的闭环。”殷宇在内部信中说，“好奇是人与生俱来的天性，也是一切人类进步、科学和文化突破的前提。每一次搜索的背后都潜藏着一颗好奇的心、一个对知识信息的渴望和一个真实的问题与需求。愿我们秉持科技向善的精神，用对互联网事业的炽热情怀，点亮一代又一代人探索未知世界航路上的灯塔，让每一颗好奇心在数字时代无限成长。”

在信息流、浏览器与搜索加速整合的趋势下，新业务并入带来的加乘效应，有助于腾讯提升用户的一站式信息服务体验。信息平台与服务线成立，也意味着该业务从规模体量到重要性都得到了进一步提升。

新浪科技了解到，搜狗合并落地事宜由殷宇具体牵头，并入思路是同类产品并轨、相关团队整合。除信息类产品并入信息平台与服务线之外，搜狗 AI 交互技术与产品并入 PCG 技术公线，强化 AI 领域的技术突破与内容业务赋能；输入法业务作为 AI 深入应用的超级场景之一，也一并划入 PCG 技术公线，未来将专注于以技术提升产品的用户体验；与企业级服务关联性更强的地图等业务则并入 CSIG（云与智慧产业事业群）智慧出行等相关部门。产品业务整合完毕后，搜索、输入法、PC 浏览器等产品仍保留搜狗品牌运营。

交接日当天上午，王小川和殷宇先后发出内部信，以下为全文：

搜狗王小川内部信：山海远阔，向新而行

各位搜狗同仁：

自腾讯发出初步收购邀约，经历了 383 天。在和政府、股东、团队充分地论证、沟通、调整后，今天是搜狗正式并入腾讯的大日子。从今天开始，搜狗融入腾讯大家庭，向新而行，共赴山海。

在这 383 天里，我们的团队稳定，业务平稳健康。在尊重、真诚、专业的氛围下，通过充分优化的整合方案，业务和团队的调整已经基本就位。在这过程中，部分同学有过焦虑和不安，但现在都已经井然有序，斗志昂扬。未来，搜狗搜索、输入法、PC 浏览器等核心产品将继续保持搜狗品牌运营，同时搜狗引以为傲的搜索技术与 AI 能力，也将赋能到腾讯业务体系，有机会为社会创造更大的价值。

根据 383 天前的约定，今天也是我卸任搜狗 CEO 的日子。这封邮件，代表着我与搜狗的正式告别。从 2010 年 8 月 10 日成为搜狗 CEO 到现在，已经 4083 天。若从 2000 年 9 月 1 日加入搜狐算起，则是 7714 天。这 21 年里我与搜狐、搜狗同仁并肩前行、激情奋斗，一起书写了太多故事，青春与激情，历历在目。前段时间我在敦煌看千年的洞窟壁画，感叹那千年来的是非与成败，既是一瞬间，也是永恒。而我这 21 年间的喜悦、荣耀、曲折、遗憾，也已经定格，化为勋章，在心底安放。圆满的告别，会助推新的生命旅程。

感谢张朝阳先生，他是中国互联网的开创者，也是我的精神教父。20 年前我作为一名应届毕业生有幸加入搜狐，他的言传身教，他的正直、勤勉、极致追求和永不放弃的精神让我受益终生。

感谢马化腾先生以及腾讯的各位同仁，他们推动着中国互联网走向开放繁荣，他们所践行的“科技向善”使命，也让我为之折服。在他们给搜狗提供的至关重要的支持与认可中，我深刻感受到腾讯人的善良和胸怀。

感谢搜狗的同事们，带着信任、执着和热爱一路前行。正因为有了你们的精诚付出、坚定不移，搜狗的每一步才能如此坚实。我并没有和你们分离，你们未来的成就，依旧会是对我的鼓舞，祝福你们。

感谢曾经极致努力的自己，把全部的爱奉献给了搜狗。我曾经对媒体骄傲地告白：“搜狗就是我老婆。”爱过，无怨无悔。爱过，就成熟了。告别搜狗，我获得了更大的能力去爱亲人，去追寻一份迟到的爱情。此外，二十年来萦绕在我心中的还有对生命科学的好奇。往后二十年，若能为生命科学和医学的发展尽一份力，为大众健康做出一点贡献，生命就更有意义了。

感谢这个美好的时代，山海远阔。

我们是历史的见证者，享受着中国富强和互联网革命带来的红利。我们更是历史的创造者，以互联网为事业，我们有机会在工作中为数亿人的幸福做出贡献，生命的意义因此而变得充实，而世界因为有了搜狗也有所不同。搜狗此次融入腾讯大家庭，希望世界因此再有所不同，不负热爱。

与诸位共勉。

搜狗 CEO 王小川

2021 年 10 月 15 日

腾讯殷宇内部信：向着好奇心，出发

各位同仁：

今天，公司宣布成立了信息平台与服务线，将以整合划一的团队新阵容，探索搜索、浏览器和信息服务的未来。

今天，也是搜狗同仁正式加入腾讯的日子。一年多的期盼，我们迎来了曾经并肩作战的队友。特别感谢小川，为这一天的到来和平稳切换做了很多的努力和工作；也祝福小川，继续追寻自己的理想和事业。热烈欢迎搜狗同仁，从今天起，我们共赴“信服线”。

作为一名 15 岁的老企鹅，我有幸和腾讯一起见证了中国与世界互联网的发展与变迁。1990 年，世界上第一个浏览器诞生；1993 年，第一个 Web 搜索引擎出现。它们是人类探索数字世界的窗口，帮助人们突破了信息传递的物理限制，满足了探索世界的好奇心。既使人类互联网经历了 30 年的发展，在今天它们仍然是我们重要的获取信息与服务的工具，活跃在全球 40 多亿网民的 PC 和手机上。它们亲历了几代人的成长，启迪了一代又一代人的智慧。

我们身处一个大时代，一个数字文明的新时代。知识、信息和服务的体量前所未见，发展速度前所未有，人类的认知边界正在向广、向深同时打开。但随着智能机的普及和独立 App 的兴起，信息孤岛现象日益加剧，阻挡了人们开放式的探索。在未来，综合搜索和垂直搜索将共融共生，App 也将通过小程序不断丰富搜索的内容和形式，帮助人们克服认知茧房的困境，拓展好奇心的边界。

好奇是人与生俱来的天性，也是一切人类进步、科学和文化突破的前提。每一次搜索的背后都潜藏着一颗好奇的心、一个对知识信息的渴望和一个真实的问题与需求。

传统的搜索，更多是完成信息的搜寻，解决问题方法的获取。未来的搜索，不仅仅是实现从“搜”到“信息”的过程，从“问”到“答案”的过程，还需实现从“信息”到“使用服务”，从“答案”到“解决问题“的过程，完成“Searching — Knowing — Doing”的闭环。这就是我们“信息平台与服务线”命名的由来。

感恩这个大时代，让我们作为互联网人一起见证和亲历了过去 30 年的大发展，服务了数亿用户的需求。今天，数字世界依然波澜壮阔，我们将一起扬帆，创造互联网未来 30 年获取信息与服务的工具，努力成为人们了解世界、探索未知的超级窗口。这是属于我们共同的事业。

我相信，每一次对好奇心的更好满足，都将创造一次小小的幸福体验。愿我们秉持科技向善的精神，用对互联网事业的炽热情怀，点亮一代又一代人探索未知世界航路上的灯塔，让每一颗好奇心在数字时代无限成长。

Mel

2021 年 10 月 15 日