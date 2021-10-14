消息称腾讯看点将更名为“信息平台与服务线”，部分团队将提升至事业部编制

IT之家 10 月 14 日消息，此前有消息称“腾讯或将合并搜狗，腾讯看点将吸收绝大部分搜狗业务和员工”，腾讯方面回应称：看点的招聘以及与搜狗团队的合并都在正常进行。

界面报道称，腾讯 PCG 旗下的腾讯看点将于本周五正式官宣更名，新名称为“信息平台与服务线”，这一组织架构调整的主要原因是合并部分搜狗团队，同时进行战略转型。此外，搜狗员工的信息也将在明天将正式进入腾讯系统并代表双方的人事交接工作基本完成。

据称，在新的“信息平台与服务线“下，部分中心将与搜狗团队深度整合并升级为事业部（BU）编制。

搜狗搜索、浏览器、以及腾讯多位内部人员介绍称，双方合并完成后，腾讯看点（信息平台与服务线）未来的核心战略将以搜索引擎为主，新业务线的“服务“定位未来将主要由搜索引擎业务承担。

IT之家了解到，市场监管总局在今年 7 月 13 日发文无条件批准腾讯收购搜狗股权，这场始于去年夏天的收购案最终尘埃落定。今日早间有媒体称腾讯控股或将于本周正式宣布合并搜狗。

从界面新闻得到的消息来看，腾讯计划将绝大部分搜狗业务和员工吸收到旗下的腾讯看点中，而搜狗的多位中层表示，搜狗大部分业务及产品将在双方官宣合并之后被关停，不再以独立品牌方式运营，直接整合进腾讯看点，且双方对接工作已经进行数月。

据称，目前腾讯看点的招聘工作已经暂停，等待集团与搜狗发布合并通知后再调整 HC (head count)，特别重要的招聘可以向 VP 申请特批。