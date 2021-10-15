《仙剑奇侠传 7》正式版今日解禁，预载玩家仍需更新增补文件

IT之家 10 月 15 日消息，《仙剑奇侠传七》将于 2021 年 10 月 15 日正式上市。目前，方块游戏平台已完成下载调试工作，并开放《仙剑七》客户端预下载，预下载完成后仍需在 10 月 15 日更新重要文件才能解锁游戏。

IT之家了解到，该游戏将于 2021 年 10 月 15 日中午 12 点在方块平台正式解锁，参与预售的玩家可提前两小时（上午 10 点）进入游戏。

官方今日还特意发布了正式版更新解锁说明：

1、请重启方块平台，确保顺利更新至 3.5.1.1 最新版本（重要：提高更新效率）

2、《仙剑七》正式版本将于 10 月 15 日上午 8 点开始推送游戏版本更新

3、预下载玩家需更新重要增补文件，此更新过程约 20-35 分钟完成，请您耐心等待

4、预购玩家（10 月 8 日晚 20 点前购买）的游戏解锁时间为 10 月 15 日上午 10 点

5、非预购玩家的游戏解锁时间为 10 月 15 日中午 12 点

据悉，部分玩家反馈《仙剑七》出现了无法正常更新的问题，官方对此回应称可使用文件修复解决。目前官方已经发布了《仙剑七》1.0.0.3 最新版本更新，该版本为最终正式上线的版本，包含进入游戏的必须文件。

对于部分玩家无法正常自动触发更新，解决办法如下：

1、登陆方块游戏平台

2、左侧选中《仙剑七》游戏图标后，点击右下角“文件修复”按钮

3、触发文件检测并更新最新版本

预下载相关操作：

1、用户可在方块平台“我的游戏”中看到游戏授权已入库

2、预下载开启前，游戏状态为“尚未开放”

3、预下载开启后，按钮状态将变为“安装游戏”，点击即可开始下载（下图为试玩版举例说明），如已开放，但按钮为“尚未开放”，请重启平台即可

4、您可点击平台右上角下载图标查看当前下载任务

下载完成后平台将自动安装客户端，无需手动操作，由于游戏客户端容量较大，安装过程会比较慢，此过程可能会长达 15~30 分钟左右，请耐心等候，建议您主动安装至固态硬盘分区，安装过程中请您不要暂停和关闭任务，耐心等待即可

您可点击右上角“基本设置”按钮，进行磁盘变更

使用方块平台绿色版的用户请下载最新版本绿色版覆盖更新，下载地址：网页链接

注：《仙剑七》运行时需要以下插件，所需运行环境可以通过平台进行安装、也可以纯手动下载安装（建议）

Unreal4 Launcher Prerequisites：链接

Visual_C++：链接

2019_Redistributable_Package_x64.exe DirectX 11：链接

为了保证更好的游戏体验，强烈建议所有 N 卡用户将显卡驱动更新到最新版本（驱动版本号：496.13），最新版本驱动针对《仙剑七》做了相关优化支持。

IT之家了解到，《仙剑奇侠传七》是《仙剑奇侠传》系列的最新作品，本作注重剧情和游戏性的双重体验。故事围绕人、神、魔三族进行展开，在保证精彩演绎的同时，战斗系统较系列前作也做出重大变革，采用第三人称的即时战斗模式。

游戏标准版预售价格优惠至 138 元（原价 168 元），豪华版 399 元、数字版 128 元，Steam 平台版本将于 10 月 22 日发售。