全国移动电话卡“一证通查”上线 1 个月：累计查询 1100 多万次，销卡 400 多万张

IT之家 10 月 15 日消息，全国移动电话卡“一证通查”是由工信部指导，工信部反诈中心（中国信通院）、中国电信、中国移动、中国联通及移动通信转售企业共同推出的公益性查询服务，可以为用户提供本人在各个运营商通过居民身份证办理的所有处于在网状态的移动电话卡数量。

据工信微报，工业和信息化部网络安全管理局一级调研员张正表示，“一证通查”服务首次打破 39 家“虚商”和 93 个省公司运营商的数据壁垒，把所有的开卡信息集中在一起，向人民群众提供免费查询服务。

据介绍，“一证通查”上线 1 个月，累计查询 1100 多万次，销卡 400 多万张。

IT之家了解到，全国移动电话卡“一证通查”主要面向中国境内移动电话用户，用户可以通过网上营业厅、网页、小程序、微信公众号等查询入口，输入姓名、身份证号、手机号码，并输入验证码经身份核验通过后，由服务平台向基础电信企业、移动通信转售企业分别查询用户名下移动电话卡数量，并由服务平台在 48 小时内通过 10699000 统一的短信端口回复用户查询结果。需要注意的是，查询结果仅包括在网状态的移动电话卡数量，不包括固定电话，以及已销户的移动电话卡。

查询入口及方法

01 企业营业厅

方式一：基础电信企业、移动通信转售企业网上营业厅查询；

方式二：持本人身份证到基础电信企业自有营业厅进行查询。

02 工信微报

搜索微信公众号“工信微报”，或者扫描下图二维码进入“工信微报”微信公众号查询。

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03 工信部反诈专班

搜索微信公众号“工信部反诈专班”，或者扫描下图二维码进入微信公众号查询；

▲ 微信公众号“工信部反诈专班”二维码图

04 中国信通院

方式一：进入中国信通院官网 https://getsimnum.caict.ac.cn 查询；

方式二：搜索微信公众号“中国信通院 CAICT”，扫描下图二维码进入“中国信通院 CAICT”微信公众号查询。

▲ 微信公众号“中国信通院 CAICT”二维码图

05 支付宝小程序

搜索支付宝小程序“一证通查”，或者扫描下图二维码进入支付宝小程序查询。

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