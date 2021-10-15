腾讯宣布员工新福利：10 月 18 日起晚餐免费

IT之家 10 月 15 日消息，腾讯行政官方微信公众号今日发布消息：自 2021 年 10 月 18 日起, 晚餐免费。原 20:00 点后夜宵券不再发放，账户中剩余夜宵券可以继续使用。晚餐免费适用地区为：深圳、北京、上海、成都、重庆、武汉。如有额外需求可以使用账户中剩余夜宵券或现金支付。

此前，腾讯公司的员工晚上 8 点在任何一个有门禁的地方刷卡，就可以获得一张价值 18 元的夜宵券。此夜宵券可以累积，并可以通过员工内部微信公众号查看自己持有夜宵券的数量。夜宵券可用于晚间在公司食堂的消费，也可用于在公司周边与腾讯有员工套餐合作的餐饮店（例如肯德基、麦当劳和深圳稻香等餐饮店均与腾讯签订了提供员工套餐的服务）。

而早在 2017 年 11 月 12 日，腾讯行政官方微信公众号就发布消息称，自 2017 年 11 月 13 日起，腾讯员工将免费享用早餐，用餐时间为早上 8 点至 9 点 30 分，腾讯正式、外包员工均可凭借工卡用餐。

IT之家了解到，在其他福利方面，坊间传闻腾讯公司正常下午 5 点半下班，加班到 6 点有免费大巴接送回家，在加班到 10 点后会报销打车费。腾讯也曾表示公司提倡弹性办公，绝大数部门上班和下班时间并没有做强制性规定。