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腾讯宣布将成立“个人信息保护外部监督委员会”：成员公开招募在今日开启

2021/10/15 21:58:26 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 15 日消息，据鹅厂黑板报官方公众号，腾讯宣布，将于近期成立“个人信息保护外部监督委员会”（以下简称“委员会”），并公开招募委员会成员，欢迎社会各界人士报名加入。

据腾讯介绍，委员会是腾讯隐私保护工作的第三方独立监督机构，工作内容将包括但不限于：结合相关法律法规要求，独立评议腾讯公司及各产品隐私保护相关工作、提出指导和修改意见等，以不断完善与提高腾讯个人信息保护工作的机制建设与透明度水平。

委员会首批成员暂定为 15 人，计划包括法学与技术专家、行业协会代表等个人信息保护领域的专业人士，也将涵盖律师、媒体以及其他公众。首批成员将通过公开招募和定向邀请等方式产生

IT之家了解到，腾讯还公布了委员会成员的招募细则。

一、招募条件

  • 1.  年满 18 岁；

  • 2.  诚实守信、正直公允；

  • 3.  有公益心，热心个人信息保护监督工作；

  • 4.  乐于研究互联网产品的个人信息保护；

  • 5.  了解个人信息保护相关的法律法规。

  • 二、招募时间

2021 年 10 月 15 日至 10 月 22 日。

三、报名方式

可通过“鹅厂隐私官”微信公众号留言报名，请写明如下信息：

  • 1.  姓名；

  • 2.  工作单位（如是年满十八周岁的在校学生，请注明所在学校）；

  • 3.  工作职务（如是年满十八周岁的在校学生，请注明所学专业）；

  • 4.  联系方式；

  • 5.  报名原因（可以包括您对腾讯产品有关个人信息保护的见解、您对个人信息保护的看法和研究等）。

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关键词：腾讯隐私信息个人信息保护外部监督委员会

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