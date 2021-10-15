腾讯宣布将成立“个人信息保护外部监督委员会”：成员公开招募在今日开启

IT之家 10 月 15 日消息，据鹅厂黑板报官方公众号，腾讯宣布，将于近期成立“个人信息保护外部监督委员会”（以下简称“委员会”），并公开招募委员会成员，欢迎社会各界人士报名加入。

据腾讯介绍，委员会是腾讯隐私保护工作的第三方独立监督机构，工作内容将包括但不限于：结合相关法律法规要求，独立评议腾讯公司及各产品隐私保护相关工作、提出指导和修改意见等，以不断完善与提高腾讯个人信息保护工作的机制建设与透明度水平。

委员会首批成员暂定为 15 人，计划包括法学与技术专家、行业协会代表等个人信息保护领域的专业人士，也将涵盖律师、媒体以及其他公众。首批成员将通过公开招募和定向邀请等方式产生。

IT之家了解到，腾讯还公布了委员会成员的招募细则。

一、招募条件

1. 年满 18 岁；

2. 诚实守信、正直公允；

3. 有公益心，热心个人信息保护监督工作；

4. 乐于研究互联网产品的个人信息保护；

5. 了解个人信息保护相关的法律法规。

二、招募时间

2021 年 10 月 15 日至 10 月 22 日。

三、报名方式

可通过“鹅厂隐私官”微信公众号留言报名，请写明如下信息：