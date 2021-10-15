高频内存 + 核显 > 独显？七彩虹 DDR5 内存曝光：单根最高 128GB，频率飙升至 6400MHz

IT之家 10 月 15 日消息，全新 DDR5 标准的内存将在 10 月底与 12 代酷睿一推出。与此同时多个厂商的 DDR5 内存也进入了出货阶段，随着高频内存的出现，未来可能与核显协同，性能比肩独显。

最近曝光的七彩虹 DDR5 内存显示，全新的 DDR5 内存频率将直接从 4800MHz 起跳，并且后续还会有 6400MHz 等更高频产品。同时 DDR5 内存允许堆叠层数从 4 层提高到 8 层，意味着最大单根将从 32GB 提高到 128G。

▲ 七彩虹 CVN 内存条

▲ 七彩虹 DDR5 CVN PCB 实物图

更大的带宽与容量让 GPU 能够有更多的发挥空间。而目前 GPU 的发展很大程度是受限于带宽，这种情况会随着 DDR5 所提供的翻倍带宽而有所改善。厂商能够根据 DDR5 大容量大带宽的特性研发出性能更加强劲的 GPU。以 Win10 系统下英特尔的 UHD630 核显为例，核显可调用系统接近一半的内存的作为显存容量。

主机内存可与 GPU 显存共用，意味着 GPU 显存的性能将直接由内存的性能来决定。高频内存对于核芯显卡的意义相当于高频显存，而带宽的增加，核显的性能也会随之提升。而最新一代 DDR5 的内存，对比起上一代 DDR4 在带宽和频率上都有不小的提升。

如今一卡难求的情况让许多用户把核显作为过渡产品，但是受限于性能，核显还是无法满足用户更加高端的需求。但是随着 DDR5 技术的到来，核显性能 + 高频内存的组合可能会出现性能对彪的独显的情况，届时用核显玩 3A 游戏也不是不可能。