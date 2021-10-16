美汽车协会实测 ADAS：四款车参与测试，雨天均存在失灵风险

10 月 16 日消息，据路透社报道，美国汽车协会日前发布了一项最新研究，研究表明中雨和大雨天气会明显影响自动驾驶系统中的自动刹车和车道保持功能的正常运行。

该项研究对搭载高级驾驶辅助系统（ADAS）的车辆进行了测试。鉴于此前在较理想的天气条件下，ADAS 系统的辅助自动驾驶表现已经比较出色，因此美国汽车协会决定更改测试环境，以检测在恶劣天气条件下 ADAS 是否还能正常运行。

但测试结果不尽如人意，在模拟降雨的环境测试下，参与测试的车辆的 ADAS 性能大大降低，车辆紧急制动和车道保持功能都明显受到了很大影响。

当前 ADAS 的应用越来越广，但测试已经表明，当下的 ADAS 还不能很好地适应较为恶劣的天气条件。如果司机过度依赖目前的 ADAS 的辅助驾驶功能，很有可能会增加事故发生的风险。而对于 ADAS 企业而言，如何保持 ADAS 在雨天也能正常运转则是下一阶段需要攻克的难关。

一、4 款车参与测试 雨天均有失灵情况发生

据悉，此次测试的车辆包括 2020 款别克 Enclave Avenir、2020 款现代圣达菲、2020 款丰田 RAV4 和 2020 款大众途观。

美国汽车协会的研究人员发现，在模拟降雨期间，车辆的自动紧急制动系统在一些情况下无法识别前方停靠的车辆，并且车道保持系统性能也明显降低。

▲ ADAS 可以进行辅助驾驶

在美国汽车协会的研究中，所有测试车辆在理想条件下都没有与停靠车辆相撞。但在模拟降雨环境中，当车辆时速为 40km/h 时，有 17% 的测试车辆发生了碰撞；而当时速达到接近 60km/h 时，该比例上升至了 33%。研究人员指出，其实降雨环境测试中的路面还不够潮湿，如果路面潮湿度增加的话，碰撞率会更高。

天气情况较好时，在一定长度的测试时间内，搭载车道保持系统的车辆一般有 37% 的时间会出现压线情况；但一旦下雨，这一比率就会跃升至 69%。

二、美国千禧年初已布局 ADAS 中国市场 2025 将达 2250 亿元规模

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 作为辅助驾驶员行车的系统，可以大大提升车辆和道路的安全性，目前已逐步演化为发展最快的汽车相关产业之一。ADAS 并没有明确的定义，是一系列驾驶辅助功能的总称。

ADAS 在 2000 年代初就已经在美国市场开始出现，其中包括了如下图整理的几种早期的 ADAS 技术。

▲ 21 世纪初美国市场曾出现的 ADAS 相关技术

具体而言，ADAS 的优势主要包括以下三点：

一是能够自动适应和增强安全系统以改善人为驾驶。ADAS 旨在通过使用技术提醒驾驶员注意潜在危险或接管车辆控制以避免碰撞等危险。

二是拥有自适应功能。像自动照明、自适应巡航控制和行人防撞缓解 (PCAM) 等功能能够提醒驾驶员注意潜在危险，例如盲点中的车辆、车道偏离等。

三是传感器未来将会向自校准方向发展，如此一来，ADAS 便可以更好地提供更准确和更高安全性的服务。

目前来看全球 ADAS 市场集中度较高，头部企业均为传统零部件巨头。博世、大陆、安波福、采埃孚等传统零部件巨头延续了深度配套主机厂的优势，在 ADAS 行业市占率较高，前五厂商全球市场率超过 60%。

而我国本土厂商中，ADAS 系统技术发展尚不成熟，业内主要以初创企业为主，成熟的规模大企业少。初创企业中较具代表性的企业包括清智科技、极目智能、佑驾创新等。

根据中汽协测算，2020 年 ADAS 主要功能市场规模达 844 亿元，同比增长 19.3%，随着 5G 逐步落地，主机厂纷纷推出搭载 ADAS 功能的新车型，ADAS 各功能渗透率加速提升，到 2025 年市场规模有望达到 2250 亿元。

结语：完善 ADAS 将会提升驾驶安全性

实际上大多数道路交通事故都是由人为错误造成的。诸如 ADAS 等先进的安全驾驶系统均致力于提升驾驶体验以及促进自动化驾驶，以提高驾驶安全性。而且，ADAS 已被证明能够帮助减少人为错误来降低交通事故发生的风险。

但不可否认，当前 ADAS 也并未成熟，而现在最明显的就是雨天的系统失灵问题。只要能够不断完善进行技术迭代，相信不久的将来，ADAS 会带来更好的驾驶体验和安全保障。