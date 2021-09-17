华为王军：两种模式帮助车企造好车，推进车载显示进入光成像时代

IT之家 9 月 17 日消息 据上证报报道，今日，华为智能汽车解决方案 BU 首席运营官王军在 2021 世界新能源汽车大会上再度重申，“华为不造车，华为帮助车企造好车。”

王军表示，华为帮助车企造好车主要是两种模式，首先是 Huawei Inside 模式，华为与北汽、长安、广汽三家进行战略合作，支持它们各自的子品牌，“近期将有多个激动人心的时刻出现，敬请期待”；第二种是传统的零部件供应商模式，华为提供高品质的零部件，服务好车企客户。

王军介绍，今年华为在汽车零部件领域的研发投入超过 10 亿美元，研发团队超过 5000 人，已上市 30 多款智能汽车零部件产品，“朋友圈在迅速扩大”。王军表示，华为将坚定走“平台 + 生态”战略，围绕自动驾驶域平台、座舱域平台和车控域平台，打造三大域的操作系统，“我们用 AI 技术努力实现用比特控制瓦特，我们也要持续推进从传统马力向算力的转变。”

王军还特别介绍了华为的智能车载光技术，并认为未来不排除车内通信系统将从电到光的转变。王军介绍到，“我们把领先的光技术应用于车，围绕人眼所及之处的场景化需求，打造 AR-HUD、座椅背显、智能车灯等多款光呈像产品，改变人在车中的视觉体验。智能车载光技术的应用，将推进车载显示从液晶屏时代进入超大屏的光成像时代。”

王军还表示，今年底华为在苏州的创新中心将对外开放，计划每年提供 5000 万元的设备支持，在三年内投入 300 多位专家，与合作伙伴共同创新。

IT之家了解到，迄今为止，华为切入汽车赛道，合作的车企伙伴总共有四家，分别是小康股份、北汽新能源、长安汽车、广汽集团。其中，华为与北汽新能源、小康股份率先推出了合作产品，分别是极狐阿尔法 S 华为 HI 版和赛力斯华为智选 SF5，于今年 4 月 17 日和 4 月 19 日上市。不过，截至 7 月份，北汽新能源与华为有合作的 ARCFOX 极狐品牌阿尔法 S 车型，销量只有 604 辆，另一款华为概念电动车 —— 赛力斯华为智选 SF5 销量也不佳，3 个多月的销量只有 1500 辆左右，平均月销不足 500 辆。