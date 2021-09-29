小米/OPPO/vivo 牵头，智慧车联开放联盟 ICCOA 成立并推出蓝牙车钥匙技术标准

IT之家 9 月 29 日消息 根据小米官方消息，9 月 28 日，由小米、OPPO、vivo 牵头发起，长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中科创达、中汽院智能网联等机构共同筹备的「智慧车联开放联盟 ICCOA」正式成立。来自移动智能终端、汽车主机厂、方案和技术提供商、互联网公司、三方检测认证机构及权威科研院所的近百名嘉宾出席成立仪式暨理事会第一次会议，并见证了联盟首份车联接入指南和蓝牙车钥匙技术标准的发布。

官方表示，近年来随着汽车智能化的迅速发展，其作为交通工具的传统功能被弱化，但是智能属性和情感属性被强化，行业间跨界融合也不断推进，汽车产业数字化发展明显加快。这一发展进程对手机、智能穿戴设备与汽车的互联，提出了更高要求。

ICCOA 联盟将通过开展智能终端与汽车互联协作的相关场景、技术、标准的研究及应用推广，实现手机与汽车、科技与数据、硬件与软件等的深度融合。联盟也将与众多伙伴一起，深化智能设备厂商的合作，共同制定技术标准，搭建智能终端生态平台，推动中国车机互联智慧化进程，既为用户带来更加智能的互融体验，也有助于行业伙伴将资源集中在更具创新性的产品上。

在成立大会上，小米手机系统软件部总经理张国全，OPPO 副总裁吴恒刚，vivo 副总裁分别分享了成立联盟的初衷与期许。长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中科创达、中汽院智能网联等机构代表，也作为联盟常务理事单位分别发言。北汽研究总院、长城汽车、广汽研究院、理想、上汽通用、威马汽车、九号、安波福、德赛西威、盯盯拍、联合电子、雪球科技、银基、中汽智联、博泰，超捷等车机智联产业上下游，也作为联盟金牌理事单位和普通理事单位代表为联盟发展建言献策。

此外，网易云音乐、喜马拉雅、亿连对讲机、懒人畅听、乐听头条、小天才、汽车之家等三方应用平台，也作为联盟的生态伙伴出席大会。

IT之家了解到，联盟车联工作组组长佘彦荣和数字车钥匙工作组组长王亚忠分别代表联盟工作组发布了【ICCOA 联盟车联接入指南】和【ICCOA 联盟蓝牙车钥匙技术标准】。

佘彦荣在报告中指出，ICCOA 的 CarLink 标准能力已经具备了手机系统级别的能力，如无线投屏、有线投屏、主流车载应用投屏能力、车机分辨率等功能，支持无感连接、车联能力息屏保活、多车机分辨功能，可在系统级别做到最佳性能的体验和优化，保障车联整个的稳定性和长期的能力迭代性。后续还将持续升级标准的技术能力，如硬件虚拟化能力、数据流转能力、多屏互动能力等，并投入开发 Linux 系统及其他版本的车机系统 SDK，满足更多接入需求。

王亚忠在报告中指出，ICCOA 的数字蓝牙车钥匙方案有以下三点优势：第一是更加安全，除了能够提供当前谷歌 keystore 方案密钥存储、简单的加减密算法以外，ICCOA 方案还能提供用户身份验证、数据加密传输以及更复杂、更健全加解密算法的安全能力；第二是用户体验更好，ICCOA 通过统一蓝牙定位的精准度要求，加入手机系统级别的拉活和保活能力，为用户提供优良且没有差别的使用体验；第三是对接工作量小，ICCOA 在联盟内提供 SDK，车企可以根据 SDK 快速适配落地，只要一次对接且无须增加新硬件。