腾讯红魔游戏手机 6S Pro 推出 [航天纪念套装]：含手办/散热背夹等

IT之家 10 月 16 日消息，今日我国神舟十三号载人飞船成功发射升空，目前已经与我国空间站天和核心舱径向对接成功。为了祝贺飞船发射圆满成功，努比亚今日推出了腾讯红魔游戏手机 6S Pro [航天纪念套装]，内含这款手机的星耀白配色版以及多款专属定制配件。

航天纪念套装的包装盒采用银白色设计，正面有着红魔 Logo 以及“REDMAGIC”镭射文字。套装内含：红魔双核散热背夹航天版、NeoBoy 航天版定制手办，以及白色的 120W 氮化镓充电器。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 搭载高通骁龙 888 Plus 旗舰 SoC 芯片，正面采用 6.8 英寸 1080P 165Hz 高刷屏幕，触控采样率最高可达 720Hz。手机内置涡轮风扇进行主动散热，保证处理器性能持续发挥。此外，手机右侧还配备双触控肩键，便于操控。这款手机“星耀白”配色 12GB+128GB 版本售价 4399 元，航天纪念套装礼盒价格未知。

IT之家了解到，红魔双核散热背夹售价 179 元，其搭载两颗 RGB 风扇，采用双半导体元件主动制冷，风扇转速可达 9000 rpm。此款散热背夹具有蝶翼设计，进一步扩展散热范围，同时避开手指握处，保证舒适度。