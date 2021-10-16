第二次：俄飞船推进器意外启动，导致国际空间站旋转 57 度

10 月 16 日消息，美国当地时间周五，俄罗斯联盟号飞船（MS-18）推进器意外启动，导致国际空间站再次失控倾斜旋转 57 度，这是不到三个月内发生的第二起类似事件。

这艘飞船计划在美国东部时间周日清晨 (10 月 17 日) 将俄罗斯宇航员奥列格・诺维茨基（Oleg Novitskiy）、电影导演克里姆・希彭科（Klim Shipenko）以及女演员尤利娅・佩雷西尔德（Yulia Peresild）送回地球。在返航前的测试中，俄罗斯飞行控制人员在周五凌晨 5 点零 2 分启动了飞船的推进器。

▲ 图：2021 年 9 月 28 日，俄罗斯联盟号飞船 MS-18 在国际空间站进行重新定位动作后，与该国诺卡号多功能实验室舱对接

NASA 官员在更新中写道：“在测试窗口结束后，推进器继续出人意料地处于启动状态，导致国际空间站在凌晨 5 点 13 分失去了姿态控制。在 30 分钟内，飞行控制人员重新控制了空间站的姿态，现在已经恢复稳定。事发时机组人员保持清醒，没有遇到任何危险。”

国际空间站俄罗斯舱段飞行主管弗拉基米尔・索洛维约夫 (Vladimir Solovyov) 证实，轨道实验室曾短暂偏离正常方位 57 度。空间站管理人员还不知道导致这次异常的原因。NASA 官员在更新中写道，NASA 和俄罗斯航天局 Roscosmos 目前正展开联合调查。同时，他们也不清楚为什么推进器会关闭，尽管空间站的管理人员有自己的猜测。

NASA 飞行主管蒂莫西・克里默 (Timothy Creamer) 在推进器关闭后不久告诉宇航员：“我们认为（但还没有得到证实），推进器关闭是因为它们达到了极限。俄罗斯正在对此进行调查，并进行数据分析。”

国际空间站在 7 月 29 日也曾发生倾斜，当时俄罗斯新抵达的诺卡号（Nauka）研究舱的推进器意外启动。那次事件造成的影响更大，促使国际空间站旋转了大约 45 度。俄罗斯官员将原因归咎于软件故障。

俄罗斯航天局官员在 7 月 30 日发布的一份声明中写道：“由于诺卡号发生了短期软件故障，错误地执行了一项直接命令，以启动推进器引擎进行脱离，这导致整个空间站的姿态发生改变。”

尽管发生了意外事件，联盟号 MS-18 仍将在本周末返回地球。这艘飞船将于美国东部夏令时周六 (10 月 16 日) 晚上 9 点 14 分左右脱离空间站，大约 3.5 小时后降落在哈萨克斯坦草原。

俄罗斯宇航员诺维茨基在轨道上度过了大约 6 个月时间，而希彭科和佩雷西尔德只停留了 12 天。两人于 10 月 5 日发射升空，在空间站拍摄名为《挑战》(Challenges) 的电影。他们与宇航员安东・什卡普罗夫 (Anton Shkaplerov) 一起升空，后者将留在空间站工作。