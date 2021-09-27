美国国会关注国际空间站寿命，担忧 NASA 商业化空间站计划

9 月 27 日消息，国际空间站运行已经超过 20 年，美国国会议员们正在关注美国国家航空航天局（NASA）继国际空间站之后的近地轨道计划细节，但对于 NASA 有关建设商业化空间站的计划表示担忧。

上周二，美国国会众议院科学、空间和技术小组委员会举行了一场两小时的听证会，讨论国际空间站还能继续运行多久时间，以及未来如何推动近地轨道活动。国际空间站的合作伙伴们目前承诺在 2024 年之前继续运行。NASA 则一直认为，国际空间站至少可以安全使用到 2028 年。NASA 局长比尔・纳尔逊 (bill Nelson) 支持让国际空间站运行到 2030 年。

NASA 在听证会上表示，要么让国际空间站延期运行，要么开发多个在近地轨道运行的小型商业化空间站。但国会议员对国际空间站的未来表示担忧。一些议员担心，国际空间站运行时间远超设计寿命会招致灾难，一系列事件表明设施已经开始老化。另一些人担心，依赖商业运营的近地轨道空间站将使 NASA 滞留在地面上。因为 NASA 宇航员依靠俄罗斯的联盟号宇宙飞船前往国际空间站近十年之后，才在 2020 年利用 SpaceX 的载人龙飞船重新获得前往国际空间站的机会。

NASA 国际空间站主任罗宾・盖滕斯 (Robyn Gatens) 在听证会上说：“当我们让航天飞机退役时，我们的太空运输系统确实出现了一个缺口，我们不希望在近地轨道空间站方面再出现这种情况。”

她强调说：“NASA 致力于从国际空间站有序过渡到商业化的近地轨道空间站。”

长期以来 NASA 一直认为，无论国际空间站本身能维持多久，可靠造访近地轨道对 NASA 运作至关重要。近地轨道为 NASA 测试前往深空的载人航天技术和程序、评估宇航员可能面临的健康风险提供了一个风险较低的环境。

但国际空间站每年运行成本高达 30 亿或 40 亿美元。盖滕斯说，初步估计显示，如果 NASA 能够让空间站项目商业化，只支付进行研究的入场费用，每年可以节省超过 10 亿美元。

盖滕斯透露，NASA 计划将国际空间站过渡到商业化运营的较小空间站，让 NASA 宇航员继续可以在微重力环境下进行各种研究。但目前 NASA 并未提交过渡计划。美国国会议员在听证会上敦促 NASA 拿出说辞有力的成果方案，但双方并未达成一致。

盖滕斯说，这份报告应该在“未来几周内”提交给美国国会。作为计划的一部分，NASA 会在新方案中概述一系列所谓的过渡指标。

“第一个也是最重要的指标是，我们有可以过渡的商业化近地轨道目的地，”盖滕斯说。“这是一个先决条件，这样我们就不会在近地轨道项目上有缺口。”她说，其他指标包括国际空间站的结构健康和商业市场的发展。

委员会成员还听取了现任 NASA 宇航员凯特・鲁宾斯（Kate Rubins）、国际空间站首批宇航员之一威廉・谢泼德（ William Shepherd）、航空航天公司和空间站参与者 Nanoracks 首席执行官以及一名专注于研究太空的智库专家证词。

谢泼德表示，如果不对私营企业进行有效引导，空间站的系统整合将成为大问题。最近蓝色起源提起的诉讼以及其对登月计划造成的延误就是典型例子。他还警告说，国际空间站出现的裂缝是“一个严重问题，如果计划让国际空间站运行到 2028 年，就需要解决这个问题”。

国际空间站本身已经在轨道上运行了整整 20 年，部分已经显示出老化迹象。事实证明，即便是增加一个新的模块也很困难。俄罗斯的科学实验舱在今年 7 月底对接时因推进器点火不当，导致整个国际空间站姿态偏转，可能会给整体结构带来压力。

谢泼德说，目前 NASA 仍然不清楚俄罗斯是如何首先注意到这个问题，以及如何尝试解决问题等其他方面的细节。

谢泼德透露：“我们没有进行过详细讨论，但这在 20 年前却很常见。”

他强调：“让空间站能继续运行的首要任务就是紧密合作，围坐在桌边解决问题。”

盖滕斯则表示，NASA 的过渡计划还包括在近地轨道项目上开展国际合作。