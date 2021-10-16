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英特尔 Alder Lake-P 移动处理器官宣：最高 6+8 核，核显 96EU

2021/10/16 10:15:13 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 10 月 16 日消息，今日英特尔举办架构日活动，公布了第 12 代酷睿处理器的更多细节。这一代处理器代号“Alder Lake”，分为移动平台的 Alder Lake-P 系列，以及桌面平台的 Alder Lake-S 系列。其中，移动平台的产品，后缀不再区分低压版本的 U 系列以及标压 H 系列，皆以字母“P”代替。

第 12 代酷睿处理器首次采用大小核架构，分为 Performance 高性能大核，以及 Efficient 节能小核，最高具有 8 大核 + 8 小核。具体来看，移动平台的低压处理器最高具有 2 大核 + 8 小核（字母 A 代表 Atom 核心）；移动标压处理器最高具有 6 大核 + 8 小核。这两类产品均会搭载锐炬 Xe 架构核显，最高 96EU，是桌面平台的三倍。

Alder Lake-S 系列桌面处理器同样分为两类，入门级别产品将不会采用大小核设计，最多提供 6 颗大核；而旗舰型号预计为 i9-12900 系列，将具备 8 颗大核 + 8 颗小核。

IT之家了解到，英特尔今日公布的配置与此前的传言相符。此外，官方还表示，第 12 代处理器仅有大核支持 AVX512 指令集，因此默认不会开启这一功能，OEM 厂商可以自行决定是否为处理器启用 AVX512 指令集。

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关键词：英特尔Alder Lake处理器

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