realme 国内首款智能手表将至，官方已注册微博账号

IT之家 10 月 16 日消息，realme 真我将于 10 月 19 日 14:00 举办发布会，正式发布 realme Q3s 手机。官方近期注册了 @realme 手表 官方微博账号并发布首条微博，预示着该品牌在国内的首款智能手表将发布。

与此同时，realme 真我手机官方账号与其进行互动：

微博博主 @数码闲聊站 表示，realme 国内首款手表定名为 realme Watch T1。该产品将采用圆形表盘，不锈钢外壳，屏幕支持 60Hz 刷新率。手表将内置三颗主要芯片，同时支持蓝牙通话功能。爆料者称，这款手表比手机还值得期待。

IT之家了解到，realme 在海外曾推出过多款智能手表产品，包括 realme Watch、realme Watch S、realme Watch 2 等等，售价覆盖 343 元至 857 元。

旗舰型号 realme Watch S Pro 搭载 1.39 英寸 AMOLED 显示屏，支持息屏显示功能。手表支持 GPS，具有 5ATM 防水能力，同时支持心率、血氧监测。手表最长支持 14 天续航时间，支持 15 种运动方式，外壳采用不锈钢制成搭载双处理器。预计 realme 在国内发布的新品，配置与这款手表类似。