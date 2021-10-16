腾讯 START 云游戏上架 19 款大作：《最终幻想 15》、《饥荒》等

IT之家 10 月 16 日消息，据 START 云游戏官方公众号，19 款游戏大作正式登陆腾讯 START 云游戏，包括《最终幻想 15》、《饥荒》等。

《最终幻想 15》

《最终幻想 15》是由史克威尔艾尼克斯开发制作的动作角色扮演类游戏，是《最终幻想》系列的第十五部正式作品，曾获 2017 年 TGS 日本游戏大赏优秀奖。本作以新的水晶神话为基础，和系列其他作品无直接关系，采用独立的世界观、视觉设计和不同角色。

《塞巴斯蒂安拉力赛：进化》

《塞巴斯蒂安拉力赛：进化》是由 Milestone S.r.l.研发制作的赛车竞速类游戏。本作将为玩家带来逼真的越野拉力游戏体验。

《歌利亚巨人》

欢迎到《歌利亚巨人》的世界，当你艰难地穿越了神秘的裂缝后，发现自己来到一个有着数百年前已消失文明的混乱碎片的神秘世界。

此外，腾讯 START 云游戏本次还新增了冒险生存游戏《怀疑 distrust polar survival》、野外生存游戏《饥荒》、探索解谜游戏《39 天到火星》、飞行射击游戏《埃克朗守卫者》、《符石守卫者》等 19 款游戏。

IT之家了解到，在 2019 年的英伟达 GTC 大会上，英伟达 CEO 黄仁勋宣布与腾讯合作推出 START 云游戏服务。英伟达显卡将为腾讯的 START 云游戏平台提供支持，基于 PC 和主机游戏，支持 macOS / Windows / 安卓 TV 等平台，包括多款网游和端游。