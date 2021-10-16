抖音打击网络暴力言论，4 月以来处罚近 30 万账号

IT之家 10 月 16 日消息，今日抖音发布关于打击网络暴力言论的公告。官方表示，2021 年 4 月以来，抖音安全中心根据平台规则，针对存在欺辱、攻击他人的行为，以及发布网络暴力言论的账号给予禁言、封禁等处罚，总计 297850 个。

此外，抖音还表示，对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。

IT之家了解到，抖音提示用户，如果发现平台上有账号存在网络暴力等类似违规行为，可以在站内举报，或者发送详情至举报邮箱：[email protected]