SA：2021 年全球智能手机批发价格将飙升至 310 美元，同比增长 11%

IT之家 9 月 30 日消息 StrategyAnalytics 公众号消息，StrategyAnalytics 无线智能手机战略（WSS）服务最新研究指出，全球智能手机批发价格将从 2020 年的 279 美元增长到 2021 年的 310 美元，同比增长 11%。这是自 2013 年以来智能手机行业的最高价格。

StrategyAnalytics 分析师 Abhilash Kumar 表示：“我们预计 2021 年全球智能手机批发价格将同比增长 11%，至 310 美元，高于 2020 年的 279 美元。2021 年全球智能手机批发收益预计将同比增长 21%，达到 4350 亿美元，创历史新高。这主要是受智能手机销量反弹（同比增长 9%），以及更高的平均价格点所推动的。这是 9 年来全球平均批发价首次突破 300 美元大关。价格上涨是由以下因素推动的：向 5G 智能手机的技术迁移、元器件短缺导致的供应限制（导致价格上涨），以及三星推出的可折叠/翻转式等新硬件创新。”

StrategyAnalytics 高级总监隋倩补充道：“600 美元及以上价位的智能手机刺激了市场增长。这是由 iPhone 12 系列的稳定销量、三星丰富的可折叠手机产品线、以及来自中国厂商的其他高端设备的销售（如 OnePlus 9 系列，小米 11 系列，OPPO Reno 系列，Vivo X 系列）等推动的。我们预计，新发布的 iPhone 13 系列将在 2021 年 Q4 划归上述因素。我们预计，600 美元及以上的手机销量将同比增长 34%，收益同比增长 48%，显著优于整体市场和其他价格区间。”

2019-2022 年智能手机批发价格和收益：

Kumar 补充说：“我们预计全球智能手机批发价格将在 2022 年小幅回落至 300 美元。供应限制和元器件价格飙升的缓解，以及预计将在 2022 年上半年更新的 iPhone SE 型号，将推动价格回落。我们预计全球智能手机批发价格将在 2023 年至 2025 年回归上行轨道。”

隋倩补充道：“中国、美国、日本和印度是智能手机批发收益最高的四个国家。到 2022 年，这四个国家将占全球智能手机批发总收益的 53%。日本和韩国有着世界上最高的智能手机批发价格，而印度和一些非洲国家则是最低的价格。”