工信部：累计对 2455 多万张高风险电话卡实施“二次实人认证”

IT之家 10 月 19 日消息，今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍 2021 年前三季度工业和信息化发展有关情况。

会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，针对社会反映强烈的电信网络诈骗、侵害用户个人隐私、垃圾信息扰民等损害用户权益的问题，工信部加大防范打击力度，重点开展了以下三个方面工作。

一是强化行业管理，筑牢安全基石。突出依法行政。不断完善制度体系，近期印发了《互联网站管理协调工作方案》，正在就通信短信息和语音呼叫服务管理规定、工业和信息化领域数据安全管理办法等规章制度公开征求意见。夯实基础管理。开展相关备案信息电子化核验，网站备案率和备案信息准确率目前已经达到了 99%。落实电话实名制，累计对 2455 多万张高风险电话卡实施“二次实人认证”。强化技防手段。已经建成 12381 涉诈预警劝阻短信系统，会同公安机关主动发现潜在受害群众 82 万人，最大限度避免群众上当受骗。

二是聚焦重点问题，开展专项整治。针对涉诈高风险电话卡、互联网市场秩序等问题，我们开展了断卡行动、摄像头网络安全集中整治、App 治理、互联网行业整治等多项专项行动，组织集中排查处置涉诈高风险电话卡 6441 万张，处置摄像头网络安全漏洞 1079 个，共下架拒不整改的 App 408 款。其中，通过互联网行业专项整治行动，各主要互联网企业通过整治，内部管理制度加快健全，刚才提到开屏弹窗信息“关不掉”问题基本清零，违规使用“黑宽带”、备案信息不准确等问题也大幅减少。

三是打击网络违法行为，保护用户合法权益。防范治理电信网络诈骗，今年以来累计拦截涉诈电话和短信均超过 10 亿次。打击治理“黑广播”“伪基站”，配合公安部门累计查处“黑广播”违法犯罪案件 1.6 万余起，查处“伪基站”违法犯罪案件 6000 余起。打击力度比较大，目前成果比较明显。开通了移动电话卡“一证通查”服务，仅一个月日均销户量就增长了 13%，有效解决了用户不知情被办卡的问题。

赵志国指出，随着新技术、新业务的不断发展、不断涌现，在给人民群众生产生活带来便利的同时，网络违法犯罪手段也在不断更新。所以下一步，我们将继续保持高压态势，加大防范打击治理的力度。

一是压实主体责任。强化企业责任链管理，督导龙头企业带头执行行业管理规定。我们将针对重点问题、重点企业开展“回头看”，对反复出现违法违规行为的企业，加大依法惩处力度。

二是筑牢技术屏障。统筹调度全行业反诈技术资源，构建全国一体、各有侧重的技术防控体系。同时积极运用大数据、人工智能等新一代信息技术持续提升“全国 App 技术检测平台”能力，不断拓展检测范围、检测广度和深度，提高技术防范能力和水平。

三是建立长效机制。贯彻落实《个人信息保护法》，会同相关部门，尽快发布实施《移动互联网应用程序个人信息保护管理规定》。健全部省两级通信与公安协作配合反诈工作机制，完善协同联动处置机制。推动互联网企业建立个人信息保护“双清单”制度，进一步提升用户感知。