英雄联盟官方宣布《云顶之弈：双城之战》将于 11 月 4 日正式上线

IT之家 10 月 19 日消息，据英雄联盟官方微博，《云顶之弈：双城之战》将于 10 月 19 日登陆美测服，随后在 11 月 4 日（11.22 版本）正式上线。

官方还公布了《云顶之弈：双城之战》的玩法概览，主要包括羁绊等机制。

炼金科技

这些饱受折磨的试验品和疯狂的科学家一心想把对手的生命值降到 0。生命值掉到一定程度后，他们会开启暴走模式，获得伤害减免、攻速提升，而且每秒恢复相当于最大生命值一定比例的血量。在阵容中加入更多【炼金科技】英雄，使羁绊达到更高阶段 (3/5/7/9)，这个效果的持续时间就会变长。

以下是那些制作怪物的怪物们：

辛吉德：1 费发明家

图奇：1 费刺客

沃里克：2 费挑战者

丽桑卓：3 费学者

扎克：3 费格斗家

蒙多医生：4 费变异战士、格斗家

厄加特：4 费枪手

维克托：5 费黑魔法师

战斗学院

上课啦! 在战斗学院羁绊 (2/4/6/8) 中，知识就是力量，问题是要如何获得知识? 得到知识很容易，只需不断接触新事物、拓宽知识面，然后相信科学 —— 等等，你只是想知道战斗学院这个羁绊如何获得力量… 其实也差不多，每当一名队友使用技能时，战斗学院英雄都将获得额外的攻击力和法术强度。

在这个最用功的阵容里，七位好学的英雄一起登场，并祈祷能用【战斗学院纹章】或【海克斯强化】完成最终的 8 英雄羁绊。

盖伦：1 费圣盾使

格雷福斯：1 费枪手

卡特琳娜：2 费刺客

蕾欧娜：3 费保镖

拉克丝：4 费黑魔法师

永恩：4 费挑战者

悠米：5 费猫猫、学者

IT之家了解到，除了上述两个羁绊，还有变异战士、赏金猎人、极客、约德尔人、发明家、巨像等，具体可以参见官方的《玩法概览》。