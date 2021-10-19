网信办：紧盯违法违规账号“转世”、向未成年人租售网络游戏账号等账号运营乱象

IT之家 10 月 19 日消息，据“网信中国”微信公众号消息，为切实解决账号运营存在的突出问题，国家互联网信息办公室于 10 月 18 日召开“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”全国视频工作会议，对相关工作进行专题部署。

会议指出，账号运营乱象专项整治行动是“清朗”系列专项整治的重要内容，将坚持问题导向和效果导向，对即时通讯、新闻资讯、论坛社区、网络直播、知识问答、生活服务、电子商务、网络视频、网络游戏等各类网站平台账号乱象进行集中整治。

会议强调，专项整治行动要紧盯五类账号运营乱象：一是违法违规账号“转世”。加强账号注册管理，严禁已被依法依约关闭的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新注册，对于已被关闭的账号主体，根据违法违规程度设置一定的禁止重新注册期限。二是互联网用户账号名称信息违法违规。坚决处置名称、昵称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号，假冒仿冒党政军机关、企事业单位、新闻媒体等组织机构名称、标识以假乱真误导公众的账号，不具备经济、教育、医疗卫生、司法等领域专业资质仍从事专业领域信息内容生产的账号。三是网络名人账号虚假粉丝。严格管控网络名人账号异常涨粉行为，全面清理“僵尸”粉、机器粉，大力打击通过雇佣水军等方式的非自然涨粉行为，定期清理“僵尸”账号。四是互联网用户账号恶意营销。从严处置利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号；传播低俗、庸俗、媚俗内容的直播、主播账号；炒作明星八卦等泛娱乐化信息，引发网民互相攻击的账号；以知识传播名义歪曲解读国家政策，干扰公众认知的账号；“带节奏”操控评论，干扰真实舆论呈现的水军账号。五是向未成年人租售网络游戏账号。严格网络游戏账号实名注册和登记要求，清理向未成年人提供网络游戏账号的租售交易。此外，因机构调整等原因无法注销的政务号也将予以集中处置。

会议要求，专项整治行动要强化统筹协调，通过进一步加强账号注册、使用和管理全流程动态监管，督促网站平台严格落实主体责任，引导账号主体规范账号运营行为，营造清朗网络空间。