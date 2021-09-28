国家网信办向互联网企业提出 4 点建议：坚持正确的舆论导向和价值取向

IT之家 9 月 28 日消息 据新京报贝壳财经报道，9 月 27 日下午，2021 世界互联网大会乌镇峰会举办“乌镇论道：互联网企业社会责任论坛”。国家网信办副主任盛荣华向互联网企业提出 4 点建议。

第一，坚持正确的舆论导向和价值取向。当前中国有 10 亿多网民在网络空间交流思想、分享信息、获取知识、传播文化，网络信息内容深刻影响着人们的思维方式和价值观念。广大互联网企业应当本着对社会负责，对人民负责的态度，始终把社会效益摆在突出的位置，实现社会效益与经济效益的统一。

第二，激发创新活力，弘扬时代精神。广大互联网企业应当发挥自身优势，弘扬创新精神，为推动经济社会高质量发展贡献更多的力量。

第三，压实主体责任，净化网络生态。广大互联网企业应当进一步强化责任意识，明确角色定位，着力解决落实主体责任过程中存在的认识偏差、管理失范、能力不足、效果不张等问题。

第四，强化行业自律。加强互联网企业的自我约束、自我管理，是实现互联网行业健康可持续发展的重要保障。“我们应当充分发挥互联网行业社会组织的积极作用，健全完善治理体系和监督机制，维护良好网络秩序，规范企业经营行为，引导和推动互联网企业不断提升服务质量和水平，实现发展企业与回报社会有机统一。”盛荣华说。

IT之家了解到，今日上午，2021 年世界互联网大会乌镇峰会完成各项议程，落下帷幕。大会期间举办了 20 场分论坛，分别聚焦 5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点，充分回应各方对数据治理、网络法治、互联网企业社会责任、全球抗疫与国际传播等问题的关注。