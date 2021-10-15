微软 Win11 正在测试更新堆栈包，将在主要操作系统之外发布升级体验

IT之家 10 月 15 日消息，今天，微软面向 Dev 开发频道发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22478。该版本包括新的 Fluent 流畅表情符号，由微软设计团队设计的特殊桌面壁纸，以庆祝 Windows Insider 计划 7 周年，而且微软已经开始测试更新堆栈包，该包在主要的操作系统更新之外提供更新改进，如新的构建版本。

在发布 Windows 11 Dev 新版本博客中，微软表示，正在开始测试一个新的流程，以便在主要的操作系统更新之外向客户提供新的更新改进，从 Build 22478 开始，面向在 Dev 频道中的 Windows Insiders。通过更新堆栈包，微软可以在 PC 电脑进行每月或功能更新之前提供更新体验的改进。更新堆栈包将有助于确保你的电脑能够以最大可能成功安装新的更新，并获得最佳体验和最少的破坏性体验。

IT之家获悉，10 月 5 日起，符合条件的 Windows 10 PC 将可免费升级到 Windows 11，预装 Windows 11 的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。Windows 11 将带来全新的 Windows 体验，旨在让用户与之所爱，更近一步。