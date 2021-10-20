安卓 12 正式版发布，谷歌 Android 12 闪亮登场：基于壁纸颜色个性化设计、长截图、新状态栏指示器...(附更新内容)

IT之家 10 月 20 日消息，谷歌今天凌晨发布了 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手机新品。在推出新手机的同时，谷歌今天也为目前的 Pixel 手机设备正式推出了 Android 12 系统。除了 Material You，改良后的快速设置，以及其他一系列的 Android 12 新增功能外，它还具有 10 月的安全补丁。如果你的设备还没有安装，谷歌刚刚发布了官方 OTA 和工厂镜像。

Android 12 正式版现在可以在 Pixel 3 及更新机型上安装，包括 Pixel 3A、Pixel 4、Pixel 4A、Pixel 4A 5G、Pixel 5 和 Pixel 5A。它也将在 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 上推出。安卓 12 将在今年晚些时候登陆三星 Galaxy、OnePlus、OPPO、Realme 真我、Tecno、vivo 和小米设备。

在最新的安卓安全和隐私年度回顾中，谷歌指出，“没有公开披露影响安卓平台的关键安全漏洞，也没有为安卓设备提供安全更新或缓解措施。”此外，与前一年相比，2018 年第四季度的安全补丁同比增长了 84%。

IT之家获悉，在已经运行 Android 12 Beta 5 的 Pixel 5 手机上，最终的 Android 12 OTA 仅有不到 5MB，其中 10 月的安全补丁日期为本月的第一个星期一。许多用户，尤其是 Beta 计划的用户，他们只需等待两周就能得到最终版本的 Android 12。

Android 12 中最引人注目的功能是新的 Material You 设计，它可以让你深入一点，根据自己的喜好调整主屏幕的外观。它比以前的安卓版本更有表现力，有工具让你协调颜色，可以延伸到应用图标、下拉菜单、小工具等方面。许多小工具已经更新，以配合新的外观，谷歌今天分享说，到 10 月底，它计划为其第一方应用程序提供十多个新的或升级的小工具。

谷歌称 Material You 是“Pixel 优先”的功能，尽管它将很快进入“更多设备制造商和手机”。

未来，Pixel 手机很可能会在 Android 12 系统中获得更多“Pixel 优先”的功能。在过去的几年里，谷歌发布了一些功能，使成为 Pixel 用户变得更加独特。不过，有些功能只适用于较新的 Pixel 手机，所以这就更有理由考虑购买新的 Pixel 6 或 Pixel 6 Pro 手机。谷歌在其硬件活动中表示，这些手机将获得至少五年的更新支持，这令人印象深刻。

要获得更新，请进入 Pixel 手机的设置应用程序，点击“系统”，然后找到“系统更新”并点击进入。

下面是 Pixel 手机 Android 12 更新内容

Android 12 闪亮登场

比以往更加个性化、更加安全、更加易于使用。

你的设备将更新到 Android 12。如需了解详情，请访问 android.com/12。

新功能包括: