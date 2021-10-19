苹果 2021 款 MacBook Pro 14/16 全球各地价格出炉：国行排第 15，巴西“一骑绝尘”

IT之家 10 月 19 日消息，如果你正在考虑购买新的 M1 Pro 和 M1 Max MacBook Pro，甚至 AirPods 3，请不要在巴西购买。

和往常一样，Nukeni 的 Jun Saito 收集了全球苹果网站上提供的所有 MacBook Pro 和 AirPods 3 的价格，其中巴西成为了最贵的地区，可能比其他地区贵了不止一倍。

MacBook Pro 14 英寸基础款的低价排名：

美国：1999.00 美元

中国香港：2056.97 美元

日本：2097.53 美元

马来西亚：2108.30 美元

加拿大：2119.50 美元

MacBook Pro 14 英寸基础款的高价排名：

巴西：4895.10 美元

匈牙利：2824.76 美元

挪威：2788.99 美元

瑞典：2768.71 美元

波兰：2732.40 美元

MacBook Pro 16 英寸基础款的低价排名：

美国：2499.00 美元

中国香港：2545.53 美元

马来西亚：2587.51 美元

日本：2622.35 美元

加拿大：2670.79 美元

MacBook Pro 16 英寸基础款的高价排名：

巴西：5982.94 美元

挪威：3501.37 美元

匈牙利：3466.76 美元

瑞典：3461.03 美元

丹麦：3401.25 美元

AirPods 3 低价排名：

美国：179.00 美元

中国香港：192.72 美元

马来西亚：198.63 美元

新加坡：199.30 美元

英国：199.59 美元

AirPods 3 高价排名：

巴西：434.95 美元

印度：245.58 美元

瑞典：241.73 美元

丹麦：241.68 美元

匈牙利：240.71 美元

此外，美国和加拿大的税率因州和省而异，这里展示的是最低价。

IT之家了解到，2021 款 MacBook Pro 14 英寸的国行价格为 14999 元起（约 2350.34 美元），MacBook Pro 16 英寸的国行价格为 18999 元起（约 2977.14 美元），价格由低到高排名第 15。

AirPods 3 的国行价格为 1399 元（约 219.22 美元），价格由低到高排名第 16。

2021 款 MacBook Pro 14/16 全球各地价格排名：点此查看

AirPods 3 全球各地价格排名：点此查看