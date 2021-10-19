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苹果 2021 款 MacBook Pro 14/16 全球各地价格出炉：国行排第 15，巴西“一骑绝尘”

2021/10/19 23:14:01 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 19 日消息，如果你正在考虑购买新的 M1 Pro 和 M1 Max MacBook Pro，甚至 AirPods 3，请不要在巴西购买。

和往常一样，Nukeni 的 Jun Saito 收集了全球苹果网站上提供的所有 MacBook Pro 和 AirPods 3 的价格，其中巴西成为了最贵的地区，可能比其他地区贵了不止一倍

MacBook Pro 14 英寸基础款的低价排名：

  • 美国：1999.00 美元

  • 中国香港：2056.97 美元

  • 日本：2097.53 美元

  • 马来西亚：2108.30 美元

  • 加拿大：2119.50 美元

MacBook Pro 14 英寸基础款的高价排名：

  • 巴西：4895.10 美元

  • 匈牙利：2824.76 美元

  • 挪威：2788.99 美元

  • 瑞典：2768.71 美元

  • 波兰：2732.40 美元

MacBook Pro 16 英寸基础款的低价排名：

  • 美国：2499.00 美元

  • 中国香港：2545.53 美元

  • 马来西亚：2587.51 美元

  • 日本：2622.35 美元

  • 加拿大：2670.79 美元

MacBook Pro 16 英寸基础款的高价排名：

  • 巴西：5982.94 美元

  • 挪威：3501.37 美元

  • 匈牙利：3466.76 美元

  • 瑞典：3461.03 美元

  • 丹麦：3401.25 美元

第三代 AirPods。

AirPods 3 低价排名：

  • 美国：179.00 美元

  • 中国香港：192.72 美元

  • 马来西亚：198.63 美元

  • 新加坡：199.30 美元

  • 英国：199.59 美元

AirPods 3 高价排名：

  • 巴西：434.95 美元

  • 印度：245.58 美元

  • 瑞典：241.73 美元

  • 丹麦：241.68 美元

  • 匈牙利：240.71 美元

此外，美国和加拿大的税率因州和省而异，这里展示的是最低价。

IT之家了解到，2021 款 MacBook Pro 14 英寸的国行价格为 14999 元起（约 2350.34 美元），MacBook Pro 16 英寸的国行价格为 18999 元起（约 2977.14 美元），价格由低到高排名第 15

AirPods 3 的国行价格为 1399 元（约 219.22 美元），价格由低到高排名第 16。

2021 款 MacBook Pro 14/16 全球各地价格排名：点此查看

AirPods 3 全球各地价格排名：点此查看

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关键词：MacBook ProAirPods 3

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