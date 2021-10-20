Pixel 6/Pro 正式发布，谷歌想通过 Tensor 芯片把人工智能塞进用户手机中

10 月 20 日上午消息，谷歌今天推出自有品牌旗舰手机 Pixel 6 系列，这款手机最大特点是采用了谷歌自研芯片 Tensor，Pixel 6 售价为 599 美元（约 3851.57 元人民币）起，Pixel 6 Pro 手机 899 美元（约 5780.57 元人民币）起，10 月 28 日上市。

全新自研芯片 ——Tensor

Pixel 6 系列与之前的任何 Pixel 以及其他 Android 手机最大区别在于使用了 Google Tensor 芯片，谷歌自己的定制芯片。

Tensor（张量）是谷歌口中的“公司历史上最大的移动硬件创新”。Tensor 并不像苹果的 A 系列芯片那样在性能上占优，虽然在性能方面，谷歌表示，Tensor 芯片使 Pixel 6 系列的运行速度比去年的中高端 Pixel 5 快 80%。

但谷歌今年并不仅仅追求跑分这些。正如“Google Tensor”的名字所暗示的那样 ——“张量”是机器学习的核心概念 —— 谷歌尝试将其最新的人工智能和机器学习能力直接塞进用户手中。

这很谷歌，在之前，别人的旗舰手机都标配双镜头甚至三摄的时候，他们的手机只有单镜头，但用算法优化拍照，一度出现了单镜打三镜的结果。

Tensor 芯片可以看作是专门设计用于移动设备上，体现 Google AI 人工智能的硬件部件。

“这是我们多年来一直受阻的领域，但现在我们能够开启人工智能驱动的智能手机创新的新篇章。Tensor 提供了一个硬件基础，我们将在未来几年内完善这个基础，因此您可以获得期望的那些从 Google 手机中获得的个性化有意义的体验。“—— 谷歌的相关人士解释说。

具体一些，它的人工智能体现在，芯片可以用“一半的功率”更高效运行本地语音识别。它提供了“助手语音输入”体验，让用户可以以完全免提（并离线）的方式编辑他们的内容。说简单的一点，多数手机往往只能机械的执行指令，例如让手机发条短信，你会明显感觉它跟人类的助理不同。而有了 Tensor 芯片的帮助，用语音进行“发送”当然没问题，可以说“清除”来删除最后一句话，甚至“下一个”“上一个”在文本中移动。同时，用户可以在逐个字母拼写，并且还可以轻松插入表情符号。

这些是目前所有手机语音助手无法办到的。

Call Screen，Pixel 手机会自动接听未知电话，并要求他们说明自己的目的；翻译也得到了重大升级。谷歌表示，由于 Tensor 的协助，翻译质量提高了 18%，而这一提升通常需要“多年的研究”。

拍照更强了

谷歌对 Pixel 5 采取了中端的定位，这对于谷歌的粉丝来说，还不如买一部 Pixel 4 合适。终于，在 Pixel 6 系列上，旗舰的定位又回来了，并且鲜有升级的拍照，在这次跟上了脚步。

▲ 外观终于改了

从外观来说，Pixel 6 系列是近两年最大的改变，鲜艳配色配上突出的摄像头，更符合当代人的审美。Pixel 6 有 Stormy Black、Seafoam Green 和云白 Cloudy White 三种配色，而 Pixel 6 Pro 则有黑、黄、白三种配色，相比 Pixel 6 的年轻配色收敛些。

屏幕方面，Pixel 6 采用 6.4 英寸 1080x2340 像素的 OLED 屏幕，支持 90Hz 刷新率，Pixel 6 Pro 则使用 1440x3120 像素自适应刷新率最高为 120Hz。两者的硬件参数对比可以看下图：

▲ 两款 Pixel 手机对比

谷歌也用上了 5000 万像素的（以前只有 1200 万像素），在硬件上强大了但同时也更明确算法对照片的帮助。

在视频方面，谷歌表示，该芯片将类似“照片质量”带到视频功能中。其 HDRnet 算法可以在 4K 60FPS 视频上实时处理，以实现“出色”的色彩准确度，并改进了鲜艳度和稳定性。

总体来说，Pixel 6 系列是谷歌自有手机的一次大改版，外在方面，外观设计，镜头组件这些基础设施明显更好；内在则是 Tensor 结合谷歌人工智能，从本地到在线两方面帮手机更聪明。其中一些功能在之前的 I/O 开发者大会上出现过，如今算是落地在具体产品上。如果说 Pixel 是谷歌技术的展示产品，今天的 Pixel 6 系列则更像是一部成熟的消费产品。技术男学会了装扮自己，让更多人接受它。