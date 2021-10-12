谷歌称 Pixel 6 自研 Tensor 芯片性能提升 80%，对比对象或为骁龙 765G

IT之家 10 月 12 日消息，谷歌在之前的公告中对 Tensor 芯片做了一些说明，称其将专注于机器学习，并改善计算摄影，但从未提供有关其性能的信息。不过，最新爆料显示，谷歌称该自研 SoC 性能将提升 80%，谷歌没有提供对比的对象，但可能是 Pixel 5 的骁龙 765G 处理器。

泄露的图片显示，谷歌称 Tensor 芯片“性能提高了 80%，因此应用程序的加载速度更快，游戏的响应速度也更快。此外，它还能节省电力，使你的电池持续时间更长。”

谷歌也没有提到 Tensor 芯片在与哪个芯片进行比较，使其实现了 80% 的性能提升，猜测可能是 Pixel 5 搭载的骁龙 765G，即使骁龙 765G 是高通去年的中端产品，其性能也能令人满意，因此 80% 的性能提升还是非常令人期待的。

IT之家了解到，Tensor 是由谷歌公司旗下首颗自研智能手机芯片，该芯片于 2021 年 8 月正式发布，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 两款机型将首发搭载 Tensor 芯片。Tensor 芯片可以直接在手机上处理 AI 和 ML 模型，为相机、语音识别和其他功能提供更好的体验。官方强调了语音助手、翻译、字幕和听写能力，预计在这些方面会有较大提升。谷歌要利用这颗新芯片彻底改变智能手机，为未来增强现实 (AR) 和人工智能 (AI) 等新技术的应用打下重要基础。谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊曾发布推文称，Tensor 的开发历时 4 年，建立在公司 20 年的计算经验和对 Pixel 手机的最大创新之上。

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