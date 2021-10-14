苹果 iPad 采用 OLED 屏幕，三星和 LG 或成受益者

10 月 14 日消息，日前传出，苹果未来计划推出两款配备 LTPO OLED 显示屏的 iPad Pro 机型。这一消息得到业内人士的证实，即随着更轻薄、更灵活的显示面板市场的扩大，苹果将在 2023 年推出的新 iPad 系列中首度采用 OLED 面板。这一决定可能有利于韩国面板制造商。

▲ 图源：三星显示

据韩国先驱报报道，由三星显示和 LG 显示生产的 OLED 面板正在快速渗透进更多电子设备，而价格更低的 LCD 市场份额受到挤压。

今年，苹果继续选择三星和 LG 作为 iPhone 13 系列的主要供货商，市场观察人士表示，如果苹果继续从这两家韩国公司订购 OLED 面板，那么其在 iPad 上采用 OLED 的决定将使 LG 和三星受益。

市场研究机构 IDC 的数据显示，苹果去年在整体平板电脑市场上位居榜首，年销量为 5300 万台，全球市场份额高达 60%。

相应地，韩国面板制造商一直寻求扩大 OLED 的应用范围。包括 LG 一直在努力将市场重心从用于电视的大尺寸 OLED 转移至小型 IT 设备，例如笔记本电脑；三星也一直在尝试扩展商用 OLED 面板的尺寸，以从智能手机拓展到笔记本电脑及其他更大的设备市场。

有观点认为，三星能够利用其在中小尺寸 OLED 市场的领先优势，赢得苹果更多订单。市场研究机构 Omdia 预测，三星显示今年预计将为平板电脑出货 235 万块 OLED 面板，占据 59.5% 的市场份额。

一位业内人士表示，“随着汽车信息娱乐市场和便携式游戏设备市场的不断增长，对高响应、更亮、更清晰的显示面板需求上升，中小尺寸 OLED 面板拥有广阔的增长前景。”