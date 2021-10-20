涉嫌超范围采集个人隐私信息，《京东读书》、《腾讯手游加速器》等 14 款违法 App 被点名

IT之家 10 月 20 日消息，据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现 14 款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

以下为违反规定的 App 的名单。

1、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及 12 款 App 如下：

2、App 向第三方提供个人信息未做匿名化处理，涉嫌隐私不合规。涉及 2 款 App 如下：

《亲子周末》（版本 2.8.2，乐商店）

《32 号》（版本 3.8.0，魅族应用商店）

3、App 在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及 3 款 App 如下：

《二战风云 2》（版本 1.0.32，安智市场）

《车享家》（版本 6.0.2，乐商店）

《欧尚 Style》（版本 2.3.8，豌豆荚）

4、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及 4 款 App 如下：

《E 充站》（版本 3.4.8，PC6 安卓网）

《二战风云 2》（版本 1.0.32，安智市场）

《京东读书》（版本 3.21.1，搜狗手机助手）

《F6 智慧门店》（版本 2.8.2，豌豆荚）

5、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及 3 款 App 如下：

《E 充站》（版本 3.4.8，PC6 安卓网）

《SPACE》（版本 3.1.0，乐商店）

《游伴伴》（版本 2.9.1，魅族应用商店）

IT之家了解到，针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动 App，同时要注意认真阅读 App 的用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。