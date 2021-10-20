Twitter CEO 多西取笑扎克伯格“元宇宙”计划：反乌托邦

北京时间 10 月 20 日晚间消息，据报道，Twitter CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）今日取笑 Facebook CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“元宇宙”（metaverse）概念，称其为“反乌托邦”（dystopian）。

扎克伯格积极倡导“元宇宙”概念，认为这是 Facebook 和整个互联网的未来。他今年 7 月在接受媒体采访时曾表示，Facebook 数年内将从一家社交媒体公司变成“元宇宙”公司。

所谓的“元宇宙”指的是未来版本的互联网，人们使用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）设备进入虚拟空间，而不是当前这样通过笔记本电脑和手机访问网络。

对此，Twitter CEO 多西今日表示，他认为这个想法是“反乌托邦”的（即反人类，不好的地方）。

该言论源于一位用户在 Twitter 上谈论扎克伯格的“元宇宙”野心，并指出这个词最早是由科幻小说家尼尔・斯蒂芬森（Neal Stephenson）在 1992 年的小说《雪崩》（Snow Crash）中创造出来的。

这位用户说：“它最初描述的是一个由企业拥有的虚拟世界，在那里，最终用户被视为反乌托邦企业独裁统治下的公民。”接着，这位用户问：斯蒂芬森说的对吗？而多西则回应称：“他是小说的叙述者”。

事实上，多西之前曾多次与扎克伯格“唱反调”，包括嘲讽 Facebook 新 Logo，抨击扎克伯格的政治广告言论，以及不参加 Facebook 的数字加密货币计划等。