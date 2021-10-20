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今年美国“假日季”电商销售额涨幅预计创 6 年来新低

2021/10/20 22:55:54 来源：新浪科技 作者：- 责编：江离
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北京时间 10 月 20 日晚间消息，据报道，市场研究公司 Adobe Analytics 今日称，今年美国“假日季”电商销售额涨幅预计将创下 6 年来的最低水平

美国的“假日季”指每年的第四季度，而感恩节（每年 11 月的最后一个星期四）之后的“黑色星期五”，通常标志着圣诞采购季节的正式开始。

Adobe Analytics 今日预计，由于网购已经足够普及，再加上一些消费者渴望重返实体店，今年美国“假日季”的电商销售不容乐观。同时，商品的折扣力度也将缩水。

Adobe Analytics 预计，今年 11 月至 12 月期间，美国的在线销售额预计将达到 2070 亿美元，同比增长 10%，至少为 2015 年以来的最低涨幅。相比之下，去年的该涨幅为 33%。

对于电商而言，全球供应链瓶颈也造成了新的挑战，尤其对于那些热销产品。对于消费者，如果存在“不能及时收到网购商品”的风险，他们今年可能会走进实体店，以确保及时拿到他们的圣诞礼物。

另外，有限的产品供应，也可能导致零售商降低优惠力度。Adobe Analytics 数据显示，商品的在线价格已经连续 16 个月上涨。今年圣诞购物旺季期间，商品折扣预计将在 5% 至 25% 之间，而历史平均水平为 10% 至 30%。

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关键词：电商

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