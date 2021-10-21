报告称苹果 M1 Pro/Max MacBook Pro USB-C 端口不支持最高快速充电

IT之家 10 月 21 日消息，据 9to5 Mac 报道，今天的一份报告回答了一个关于苹果新款 M1 Pro/Max MacBook Pro USB-C 端口的公开问题：它们是否支持快速充电所需的新的 USB PD 3.1 EPR 标准。

不幸的是，这个消息并不乐观。虽然有一种规格支持所需的更高电压，但新的 16 英寸 MacBook Pro 2021 型号不支持它。

背景概述

当 USB-C 标准被开发时，有一个特定的充电标准，被称为 USB-C Power Delivery（PD）。这允许通过 USB-C 电缆提供高达 100W 的功率。

这在当时很不错，但随着更高功率的笔记本电脑的出现，就需要更多的功率。一个新的标准被开发出来，以支持高达 240W 的功率传输，而苹果公司在推动这一标准方面发挥了作用。这个新标准被称为 USB PD 3.1 扩展功率范围（EPR）。这可以在 5A 电流下提供高达 48V 的电压，支持任何高达 240W 的功率。

苹果新的 16 英寸 MacBook Pro 2021 充电器使用了新的 USB PD 3.1 EPR 标准，而且据悉，这是市场上第一个这样做的充电器。苹果的实施仅限于 28V。

IT之家获悉，14 英寸 MacBook Pro 2021 机型不受影响，因为充电器是 96W，所以低于 100W 的最大值。

MacBook Pro 2021 的 USB-C 端口不支持快速充电

USB-C 工程师 Benson Leung 在 Reddit 发帖指出，目前还没有支持 EPR 的 USB-C 到 USB-C 电缆，所以快速充电只能通过新的 MagSafe 3 端口。

“苹果在向 USB 工作组提出 28V、36V 和 48V 的新电压水平方面发挥了作用，所以他们计划发布第一个实施方案是合理的。 不过，目前还没有达到 EPR 水平的 C-C 电缆。苹果公司正在使用 MagSafe 的一些专有电缆。”

然而，Jason Snell 说，缺乏合适的电缆并不是唯一的问题。

“在 16 英寸 MacBook Pro 机型上 —— 所有这些机型都配有一个 140W 的适配器 —— 你只能通过 MagSafe 进行超快速充电。虽然有一种新的规范允许通过 USB 端口实现更高的功率传输水平，但 MacBook Pro 上的 Thunderbolt 4/USB 4 端口并不支持它。当然，你仍然可以通过这些端口充电 —— 只是不能以超快的速度。”

可能的解释是，EPR 标准太新了，所以还没有供应商生产包含它的 USB-C 端口。或者，至少苹果没有考虑去定制实施。一些用户甚至对苹果设法将其纳入新的 MagSafe 端口表示惊讶。后一个事实解释是，该公司对该标准的发展有内部跟踪，所以能够创建兼容的专有电缆，因此想要快速充电的 MacBook Pro 2021 机型用户将仅可以使用 MagSafe 充电器和线缆。